Hantavirus: De ce nu va mai fi o nouă pandemie?

e știm despre Hantavirus? Este cunoscut încă din timpul Războiului din Coreea din anii 1950, în timp ce tulpina andină, care se transmite de la om la om, a fost descoperită în 1978, potrivit La Stampa.

Însă, cazurile sunt rare, așa că s-au făcut puține cercetări științifice, chiar dacă știm că are o rată ridicată de letalitate și se transmite mai greu decât Covid-19.

Ce îl face insidios? Are o rată de letalitate între 30% și 40% și o perioadă de incubație lungă, de până la 42 de zile, ceea ce face dificilă urmărirea tuturor contactelor cu risc de răspândire a infecției, chiar dacă faza asimptomatică este ușoară sau necontagioasă.

Ce anume îl împiedică, însă, să declanșeze o nouă pandemie? Faptul că are un indice de transmisibilitate scăzut, egal cu unu, ceea ce înseamnă că fiecare persoană infectează în medie o altă persoană. Trebuie să luăm în considerare faptul că pentru Covid-19 indicele a fost 3, iar sub unu, un virus dispare singur. În plus, faptul că transmiterea are loc aproape exclusiv de la persoane simptomatice facilitează urmărirea contactelor cu risc.

Cum putem ști dacă purtăm infecția? Simptomele inițiale sunt cele comune aproape oricărei febre: dureri musculare, dificultăți de respirație și probleme gastrointestinale. Desigur, dacă acestea apar după contactul confirmat cu o persoană cu risc crescut, este o idee bună să vă testați.

Cum se transmite infecția? În principal prin contactul cu urina, fecalele sau saliva rozătoarelor infectate sau prin atingerea suprafețelor contaminate. Transmiterea de la om la om a fost documentată, până în prezent, doar pentru tulpina andină a virusului și are loc pe cale respiratorie, după un contact apropiat și prelungit.

Așadar, este puțin probabil ca transmiterea să fie posibilă prin contactul cu o persoană infectată, dar asimptomatică? Deși este considerată puțin probabilă, Societatea Internațională pentru Cercetarea Hantavirusului (ISH) îndeamnă la prudență.

"Momentul precis al contagiozității rămâne de definit pe deplin. Deși pacienții simptomatici reprezintă probabil grupul cu cel mai mare risc", subliniază experții în acest virus, "reconstituirile epidemice disponibile nu susțin afirmații prea categorice conform cărora transmiterea poate avea loc numai după apariția simptomelor evidente".

Șobolanii din orașele noastre pot transmite tulpina andină a hantavirusului? Nu, deoarece acest virus se deplasează doar prin intermediul rozătoarelor din America de Sud, în timp ce unele tulpini care nu sunt transmisibile de la om la om circulă în Europa Centrală și de Nord și în Balcani. Simptomele bolii transmise de rozătoarele europene sunt însă diferite, deoarece acestea provoacă simptome renale mai degrabă decât respiratorii.

Există un tratament? Nu, se pot utiliza doar medicamente care ameliorează simptomele. Moderna a început deja cercetările asupra unui vaccin, care se află încă în faza preclinică.

