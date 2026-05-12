Consiliul Legislativ, condus de pesedistul Florin Iordache, a emis, cu întârziere, un aviz privind ordonanța de urgență a Guvernului Bolojan, care impunea o taxă de 30 de euro/kilowatt „băieților deștepți” din energie care au blocat sistemul național de transport al energiei prin dosare ținute în așteptare, în detrimentul investitorilor reali.

Modelul a fost patentat de nepotul lui Marcel Ciolacu, care a vândut, pentru milioane de euro, niște aprobări în localitatea Stîlpu din Buzău, după ce a preluat firma soțului unei angajate a Consiliului Județean Buzău.

Astfel, instituția condusă de fostul ministru al Justiției Florin Iordache a transmis Guvernului, după demiterea acestuia prin moțiune de cenzură, un aviz negativ privind instituirea unei garanții de 30 de euro/kilowatt pentru avizele tehnice de racordare (ATR) aferente proiectelor care solicitau prelungirea autorizației de înființare.



În aceste condiții, modificarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 nu va mai fi publicată în Monitorul Oficial și va trebui să aștepte instalarea unui nou guvern cu puteri depline pentru operarea acestei schimbări legislative.

Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului României, care are sarcina de a aviza proiectele de acte normative, a întârziat emiterea avizului pentru o ordonanță de urgență care ar fi creat probleme majore „băieților deștepți” din energie.

