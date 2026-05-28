BERD se așteaptă la un declin de 0,2% al PIB-ului României în acest an

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în acest an, indicând un declin de 0,2%, față de un avans 1,2% previzionat în februarie.

Potrivit raportului ”Regional Economic Prospects”, în 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o expansiune de 1,8%, față de un avans de 2,2% previzionat anterior de BERD.

Cu un nivel de 0,7%, creșterea economiei în 2025 a fost în mare parte în linie cu cea din 2024, deși s-a modificat structura creșterii. Consumul privat aproape a stagnat, deoarece creșterea salariilor reale s-a redus de la 8% în 2024 la un declin de 5% la mijlocul anului trecut, scrie Agerpres.

Cheltuielile guvernamentale au scăzut în ritm anual cu 11% în ultimul trimestru din 2025, afectând evoluția economiei. În contrast, investițiile publice au totalizat 7% din PIB și au crescut exporturile nete, pe fondul majorării exporturilor de capital și de bunuri intermediare, se arată în raport.Inflația a accelerat semnificativ în semestrul doi din 2025, la aproximativ 9,5%, după eliminarea, în iulie 2025, a plafonării prețului electricității, implementat alături de majorarea TVA și a accizelor. În aprilie 2026, inflația a crescut din nou, la aproape 11%, în urma prețurilor mai ridicate la energie.

Ca rezultat, Banca Națională a României (BNR) a menținut rata dobânzii la 6,5% la începutul lui 2026. Deficitul guvernamental general s-a redus de la 9,3 din PIB în 2024 la 7,95 din PIB în 2025 și ar urma să scadă la 6,2 din PIB în 2026, previzionează instituția financiară internațională.