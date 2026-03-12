Cinci funcționari ANAF Iași reprezentau firme private pe care trebuiau să le verifice

ANAF a identificat cinci funcționari aflați în incompatibilitate, deoarece aceștia reprezentau firme private pe care trebuiau să le verifice.

Cei cinci funcționari sunt angajați în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași.

Funcționarii dețineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta interesele unor firme private, în timp ce exercitau atribuții specifice funcției deținute în cadrul ANAF.

Potrivit legii, un funcționar public nu poate fi, în același timp, mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu funcția sa.

Cei cinci angajați nu au respectat aceste prevederi, fiind implicați în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabili pe care îi reprezentau.

"Având în vedere gravitatea situației, ANAF va sesiza Agenția Națională de

Integritate (ANI)", potrivit unui comunicat.