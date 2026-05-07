Criza kerosenului: Ce planuri de urgență au companiile aeriene

Planurile de urgență ale companiilor aeriene includ reduceri de zboruri în zilele de marți și miercuri, anularea zborurilor de la prânz și a rutelor pe distanțe scurte.

Companiile aeriene europene pregătesc planuri de urgență pentru a face față unei posibile lipse de kerosen pe aeroporturile continentului. Planurile includ nu doar o reducere a zborurilor, ci și anulări specifice, în special în anumite perioade și zile ale săptămânii, marțea și miercurea, cu un accent deosebit pe insule, după cum explică mai mulți directori generali și directori operaționali, relatează Corriere della Sera.

"Nu există nimic concret în acest moment, dar având în vedere că Strâmtoarea Ormuz este încă închisă, problema aprovizionării devine din ce în ce mai gravă pentru industria noastră, săptămână de săptămână", a declarat directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, pentru Corriere della Sera, după o conferință de presă la sediul companiei aeriene low-cost, chiar lângă Dublin.

O'Leary - care conduce o companie aeriană ce transportă cel mai mare număr de pasageri din Europa și operează peste 3.000 de zboruri pe zi - a amânat posibilitatea unei urgențe legate de combustibil până la începutul lunii iunie, dar nu a mers mai departe. De asemenea, refuză să confirme planul companiei de a rezolva problema deficitului de combustibil pentru avioane. Există temerea - împărtășită de toate companiile aeriene - de a speria pasagerii.

"Dar, evident, facem o analiză aprofundată; știm unde am putea interveni imediat, dacă este necesar", explică O'Leary. Și alți manageri, care au cerut anonimatul, au confirmat că "au parametrii pregătiți" și o listă inițială de rute care pot fi sacrificate "imediat", subliniind astfel natura delicată a situației.

"În primul rând, am elimina zborurile de la amiază", dezvăluie O'Leary. "Ar avea cel mai mic impact asupra traficului", adaugă alți doi directori generali. "Scopul este de a păstra conectivitatea dimineața și la sfârșitul după-amiezii/începutul serii, în special cu accent pe clienții business".

Potrivit directorului general al Ryanair și altor colegi, reducerile de urgență ar afecta și "zborurile din zilele cu trafic redus, cum ar fi marțea, miercurea sau sâmbăta". Între timp, din această perspectivă, plecările de luni, vineri și duminică ar fi "de neatins" (sau aproape). Joi se situează la jumătatea distanței dintre aceste două grupuri și ar putea deveni sacrificabilă, mai ales având în vedere utilizarea pe scară largă a smart working-ului, așa cum a fost în timpul pandemiei.

Planurile de urgență ale companiilor aeriene includ, de asemenea, reduceri semnificative ale rutelor interne - în cadrul fiecărei țări - "acolo unde există o alternativă, cum ar fi trenurile, de preferință de mare viteză", explică O'Leary. Acest lucru, însă, ar muta presiunea traficului la sol, sute de mii de călători ajungând în gări de pe o zi pe alta.

"Suntem acum în proces de eliminare a rutelor cele mai puțin profitabile", explică directorul de operațiuni al unei companii aeriene tradiționale. Cele mai afectate sunt rutele sezoniere cu niveluri de ocupare nesatisfăcătoare, destinațiile secundare operate la frecvențe reduse și rutele unde concurența este mai puternică.

Însă, având în vedere că prețul combustibilului pentru avioane este încă peste 1.500 de dolari pe tonă (la sfârșitul lunii februarie era sub 800 de dolari) și fluxurile din Golful Persic fiind practic zero timp de săptămâni întregi, companiile aeriene europene se confruntă cu cele mai pesimiste scenarii. Acestea, explică directorii generali, implică "protejarea" cu orice preț a principalelor centre operative care susțin modelul de afaceri.În orice caz, subliniază O'Leary și alți directori generali, "zborurile către insule ar fi protejate", poate prin reducerea frecvențelor, dar garantând întotdeauna conectivitatea zilnică, având în vedere dezavantajul logistic al celor care locuiesc înconjurați de mare și consideră feriboturile o alternativă deloc validă din cauza timpilor de călătorie.

Reducerea frecvențelor - de exemplu, de la trei zboruri pe zi la unul pe o anumită rută - ar putea funcționa pe hârtie. Însă, avertizează experții din industrie, ar putea fi problematică pentru companiile aeriene low-cost: cu rate de încărcare record (94%-95%), ar deveni dificilă relocarea pasagerilor de pe zborurile anulate.

Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transporturi, a declarat că "în prezent nu există dovezi ale unei penurii de combustibil pentru aviație". Cu toate acestea, comisarul european a adăugat că "situația este destul de critică și trebuie să fim pregătiți - și suntem - pentru toate scenariile", în timpul unei audieri la Comisia pentru transporturi a Parlamentului European. "Situația rămâne instabilă și incertă, iar colaborarea dintre statele membre este fundamentală", a subliniat Tzitzikostas.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA