Criza kerosenului: Lufthansa anulează 20.000 de zboruri până în octombrie

Lufthansa a eliminat 20.000 de zboruri programate între lunile mai și octombrie anul acesta pentru a reduce costul combustibilului pentru avioane.

Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat din cauza conflictului din Golful Persic și a închiderii Strâmtorii Ormuz.

Compania a anunțat decizia într-un comunicat, explicând că aceste zboruri erau atribuite CityLine, divizia sa regională, a cărei închidere - programată pentru 2027 - a fost anticipată în ultimele zile.

Decizia companiei Lufthansa este una dintre cele mai semnificative reduceri făcute într-un moment în care zeci de alte companii aeriene își reduc programul chiar înainte de vară, cel mai profitabil sezon din industrie.

„În total, 20.000 de zboruri pe distanțe scurte vor fi eliminate din program până în octombrie, echivalentul a aproximativ 40.000 de tone metrice de combustibil pentru avioane, al cărui preț s-a dublat de la începutul conflictului cu Iranul”, se arată în comunicat.

„Ajustările reduc numărul de zboruri neprofitabile pe distanțe scurte în întreaga rețea a Grupului Lufthansa”, explică compania. „Consolidarea planificată a rețelei europene este implementată la cele șase hub-uri ale grupului din Frankfurt, München, Zurich, Viena, Bruxelles și Roma. În urma acestei abordări, primele 120 de anulări zilnice de zboruri au fost implementate ieri (luni, 20 aprilie), fiind valabile până la sfârșitul lunii mai, iar pasagerii afectați au fost notificați.

„Pentru zborurile prevăzute în programul de vară, grupul se așteaptă ca aprovizionarea cu combustibil să fie în mare parte stabilă. Lufthansa ia o serie de măsuri în acest scop, inclusiv achiziționarea fizică de combustibil pentru avioane și acoperirea prețurilor”, asigură compania aeriană europeană, care include și Swiss, ITA Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover și Air Dolomiti.

Cele 20.000 de zboruri anulate nu afectează programările celorlalte companii aeriene ale grupului, ci doar pe cele ale CityLine.

Surse: Il Corriere della Sera/RADOR RADIO ROMANIA