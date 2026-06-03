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Diana Buzoianu despre prețul apei

00:28 actualizat: 00:33

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că speculațiile despre creșterea brutală a prețului apei sunt știri false, fake news - le numește.

Diana Buzoianu, la conferința de presă din 17 iunie:

"Apa pe care o plătesc românii în fiecare zi. Am făcut niște calcule și am descoperit în felul următor. Sigur, astea sunt date publice, sunt date de la INS. Un român plătește în medie 8,68 de lei pe metru cub. Din acesta, la apele române, pentru fiecare metru cub se încasează 0,1 lei. 

Dacă creșterea de 10% în următorii 3 ani de zile, deci o creștere graduală pe 3 ani de zile de acum încolo,

Dacă, de exemplu, operatorii vor decide să ducă absolut toată suma către populație, dacă nu  vor decide să suporte absolut niciun leu din propriul profit și vor decide să ducă absolut tot costul către populație, vorbim de 0,01 leu pe metru cub.

Asta înseamnă un ban, repet, un ban pentru următorii o creștere graduală pe trei ani de zile, la momentul în care se va finaliza această creștere, vorbim de un ban pe metru cub."

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