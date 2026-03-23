Economistul Paul Krugman avertizează asupra unui pericol serios de stagflație

Opinia laureatului Premiului Nobel din 2008 este contrară celei a Rezervei Federale americane, dar economistul nu are nicio îndoială că starea actuală a economiei prezintă asemănări îngrijorătoare cu criza care a precedat Războiul de Yom Kippur.

Economistul Paul Krugman consideră că riscul de stagflație în Statele Unite este în creștere - ceea ce îl pune pe laureatul Premiului Nobel pentru Economie din 2008 în contradicție cu președintele Rezervei Federale americane (Fed), Jerome Powell, care a declarat săptămâna trecută că nu vede nicio dovadă în acest sens. Economistul a afirmat că vede paralele puternice cu anii '70, când inflația a crescut și creșterea a încetinit, potrivit publicației porftugheze Jornale Economico.

În urma ultimei reuniuni a Comitetului Federal pentru Piață, președintele demisionar al Fed, care are o dispută de lungă durată cu președintele Donald Trump, a declarat că, deși climatul economic actual este dificil, nu îl vede ca fiind comparabil cu anii '70, un deceniu marcat de vârfuri ale inflației și de o creștere economică slabă.

Krugman nu este atât de sigur și a scris joia trecută că detectează deja un risc ridicat de stagflație chiar înainte de începerea războiului din Iran. Întrucât tensiunile geopolitice continuă să genereze incertitudine, Krugman consideră că Statele Unite au mai multe motive de îngrijorare. "Powell spune că problemele economice nu sunt suficient de grave pentru a fi numite stagflație. Dar lucrurile arată așa: 'stagflaționiste', a scris acesta.

Stagflația este adesea văzută ca cel mai rău scenariu pentru o economie, având în vedere că prezintă provocări pentru legiuitori, provocări care depășesc o încetinire economică. De la bun început, poate împiedica Fed să reducă ratele dobânzilor pentru a stimula economia, de teama că acest lucru ar putea alimenta și mai mult inflația. Teza lui Krugman este similară cu predicția de "stagflație ușoară" făcută de mai mulți analiști în septembrie 2025, care au indicat costurile ridicate ale locuințelor și creșterea tarifelor ca potențiali factori ai stagflației.

Economistul a recunoscut că, deși nu prevede încă o perioadă de stagflație completă, există posibilitatea înrăutățirii condițiilor. În ciuda declarațiilor lui Donald Trump, economistul nu crede că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide rapid, ceea ce este același lucru cu a spune că piețele volatile ale petrolului probabil nu se vor calma.

În Statele Unite, inflația continuă să crească, în timp ce cifrele privind creșterea ocupării forței de muncă încetinesc. Krugman a afirmat că, în ciuda așteptărilor că inflația va scădea, aceasta s-a mișcat în direcția opusă, după cum o demonstrează cei mai recenți indicatori ai Indicelui Prețurilor de Producție.

"Există o paralelă inconfortabilă astăzi cu anul 1973, anul în care se consideră în general că a început stagflația”, a spus el.

„Nu știu câți oameni știu că unul dintre motivele pentru care șocul petrolier din 1973 a fost atât de puternic a fost acela că inflația creștea deja rapid chiar înainte ca Războiul de Yom Kippur să ducă la embargoul petrolier arab, care a declanșat prima criză petrolieră".

Krugman a adăugat că, deși cifrele din acea perioadă erau mai proaste decât cele actuale, există destule asemănări pentru a fi îngrijorat.

"Dacă restricționăm termenul de stagflație la situații care seamănă cantitativ cu cele anii '70, nu am ajuns încă acolo. Dar există cu siguranță plutește o dâră de stagflație în aer", a conchis acesta.

sursa: RADOR RADIO ROMANIA