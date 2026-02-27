Emil Boc: Dați-mi 4 miliarde de euro și voi debloca Clujul!

Primarul Emil Boc spune că aglomerația din Cluj are trei cauze – naveta internă, naveta metropolitană și tranzitul – și mizează pe un pachet de proiecte de peste 4 mld. euro: metrou, centură și tren metropolitan.

Traficul din Cluj-Napoca și zona metropolitană are „trei cauze mari” – naveta internă în oraș, naveta din localitățile din jur și tranzitul – iar răspunsul administrației locale se bazează pe trei proiecte majore: trenul metropolitan, centura metropolitană și metroul, a declarat primarul Emil Boc.

Într-o conferință de presă de vineri, 27 februarie 2026, de la Primăria municipiului Cluj-Napoca, edilul a explicat că primul tip de presiune vine din deplasările cotidiene „dintr-o parte în alta a orașului” (muncă, școală, servicii), al doilea din fluxul de navetiști care „vin și pleacă din Cluj-Napoca” dinspre Florești și alte localități, iar a treia componentă este traficul de tranzit, cu mașini care traversează municipiul fără destinație locală.

Primarul a indicat că drumul expres de la Tureni (DEx4) a scos din oraș o parte din traficul greu, însă „din nefericire” problema tranzitului nu se reduce doar la camioane. În acest context, Boc a prezentat „pachetul” de soluții: trenul metropolitan pentru naveta din exterior, cu o frecvență propusă „din 30 în 30 de minute” și acoperire pe „aproape 100 km” în jurul Clujului, integrat cu transportul public printr-un „bilet universal” tren – autobuz.

Pentru redistribuirea fluxurilor rutiere, centura metropolitană ar urma să decongestioneze zona Florești – Baciu și axa spre Calea Turzii (inclusiv tronsonul 1 Florești – Cluj și extinderi de capacitate), însă Boc a susținut că centura acoperă „doar o treime” din rezolvarea aglomerației, restul revenind metroului și trenului metropolitan. Metroul, potrivit primarului, ar asigura mobilitate pe axa est – vest în interiorul orașului și ar oferi o alternativă „verde” la utilizarea mașinii.

Edilul a estimat costul cumulat al celor trei proiecte la „peste 4 miliarde de euro”, menționând că doar metroul ar fi în jur de 2 miliarde de euro.