Explozie la CET Vest. Pompierii au intervenit cu autospeciale

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în incinta C.E.T. Vest, din Capitală. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice. Fără victime" - pompierii, potrivit Info Trafic.

Incendiul de la CET vest a izbunit la două transformatoare electrice ale centrale electrice Vest, însă ard 30 mii de litri de ulei. Informația a apărut rapid în grupul Info Trafic București Ilfov și apoi Inspectoratul pentru Situații de Urgență a comunicat primele informații.

Actualizare (ora 00:40) Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de mediu și membru al partidului REPER, a postat critici la adresa autorităților pentru lipsa alertelor și a dronelor de măsurare a emisiilor toxice.

Nicio alertă pentru sute de mii de bucuresteni care tocmai respiră un aer toxic încărcat cu 30.000 litri de ulei ars de la un transformator care tocmai a explodat! Bucureștiul seamănă în fiecare zi cu linia frontului. Azi-noapte și azi au fost peste 60 de focuri în Sintești, în care au fost arse zeci de tone de cabluri, cu degajări enorme de gaze extrem de toxice. Acum transformatoarele din sectorul 6, CET Vest au explodat. Incendiul arde cabluri și uleiuri - aceleași emisii gaze extrem de toxice în București!. În niciunul dintre aceste cazuri Ministerul Mediului - România și Garda Națională de Mediu nu au ridicat dronele cu senzori de poluare care au costat peste 5 milioane de euro să ne spună ce gaze sunt degajate.

Raed Arafat, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), a spus la Digi 24 că incendiul este departe de locuințe, din acest motiv nu au fost alertați cetățenii prin sistemul RO-Alert. Lucrurile sunt în dinamică, a mai spus acesta și a sfătuit bucureștenii din zonele apropiate să țină ferestrele închise.

Cu puțin înainte de miezul nopții au fost căderi de tensiune în anumite zone ale Bucureștiului. În anumite cartiere (de exemplu, în zona Șoselei Străulești), energia electrică este întreruptă.

Utilizatorii rețelelor sociale care locuiesc în apropiere postează clipuri cu imagini de la locul incendiului.