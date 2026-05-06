Leul continuă să se deprecieze față de euro și atinge un nou maxim istoric: 5,2688 lei

Moneda națională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,2688 lei, în creștere cu 5,08 bani (+0,97%) față de cotația precedentă, de 5,2180 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4746 lei, în creștere cu 1,02 bani (+0,2%), comparativ cu marți, când s-a situat la 4,4644 lei, relatează Agerpres.

Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,7429 lei, în creștere cu 4,55 bani (0,8%), față de 5,6974 lei, cotația anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 676,0740 lei, de la 653,5812 lei, în ședința precedentă.