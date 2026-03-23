"Mai rea decât cele două crize petroliere din anii 1970 la un loc"

Actuala criză energetică ar putea fi cea mai gravă din ultimele decenii.

Potrivit lui Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), blocarea strâmtorii Ormuz duce la pierderea a 11 milioane de barili de petrol pe zi, o cifră care depășește cele două crize majore din anii 1970, scrie Les Echos.

Creșterea actuală a prețurilor petrolului și gazelor ar putea fi consecința celei mai grave crize energetice globale din ultimele decenii. "Economia globală se confruntă cu o amenințare majoră", a avertizat luni Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Într-un discurs la Clubul Național de Presă din Canberra, el a explicat că, având în vedere pierderile de 11 milioane de barili pe zi, pierderea datorată blocării strâmtorii Ormuz reprezintă mai mult "decât cele două crize majore ale petrolului din anii 1970 la un loc". "La acea vreme, pentru fiecare dintre aceste crize, lumea a pierdut aproximativ 5 milioane de barili pe zi, deci, adunând cele două, 10 milioane de barili pe zi", a explicat Fatih Birol.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece de obicei 20% din producția mondială de hidrocarburi, este blocată din cauza războiului din Orientul Mijlociu, declanșat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane împotriva Iranului. Referindu-se și la repercusiunile invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, directorul AIE a adăugat că "această criză reprezintă în prezent două crize ale petrolului și un colaps al pieței gazelor combinate".

Amenințarea lui Donald Trump

Potrivit acestuia, cel puțin 40 de infrastructuri energetice sunt "grav sau foarte grav avariate" în nouă țări din Orientul Mijlociu ca urmare a conflictului. "Nicio țară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă ea va continua pe această cale. Prin urmare, sunt necesare acțiuni globale", a avertizat el.

Dacă Iranul nu redeschide punctul de trecere până luni seară, președintele american, Donald Trump, a amenințat că "va ataca și distruge" centralele electrice iraniene, "ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE".

Ca represalii pentru raidurile israeliano-americane, Iranul efectuează atacuri cu rachete și drone împotriva infrastructurii, în special a infrastructurii energetice, în țările aliate cu Washingtonul, precum și împotriva navelor care navighează în Golf, în special cele care se aventurează în strâmtoare.

Sperând să limiteze creșterea prețurilor petrolului, Statele Unite au autorizat vineri vânzarea și livrarea de petrol iranian de pe nave timp de o lună. Însă Teheranul a afirmat că nu are surplus de țiței pe mare.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA