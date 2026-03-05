Prețul la gaze, plafonat de Guvern până pe 31 martie 2027

Guvernul a aprobat joi plafonarea prețului la gaze naturale pentru clienții finali casnici, în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027.

Potrivit OUG, acesta are ca scop continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 și trecerea treptată la o piață liberalizată de gaze naturale pentru consumatorii casnici, iar „înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”.

Prețul la gaze naturale este de 110 lei/MWh la producători, față de 120 de lei/MWh, cât este cel reglementat în prezent.

Astfel, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să livreze, cu prețul de 110 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător.

În nota de fundamentare a OUG se arată că, potrivit unui raport elaborat de Banca Mondială în septembrie 2024, intitulat "Evaluarea nivelului de sărăcie energetică din România", indicatorii subiacenți relevă o incidență mare a sărăciei energetice în România, indicând faptul că mulți oameni au dificultăți reale în accesarea și asigurarea serviciilor energetice esențiale.

Aproximativ 25% din populație s-a confruntat cu o anumită formă de sărăcie energetică în anul 2021, gospodăriile alocând aproximativ 8,7% din cheltuieli pentru energie. Procentele ridicate de oameni care se luptă cu această problemă au persistat, 17,8% întâmpinând dificultăți în plata facturilor la utilități în anul 2022, unul dintre cele mai ridicate procente din UE.

În anul 2022, 15,2% dintre gospodării au făcut eforturi importante pentru a se încălzi, din nou unul dintre cele mai ridicate procente din UE, iar și mai îngrijorător este faptul că acest procent a crescut față deanul 2020. Și răcirea ridică provocări la fel de importante, de vreme ce 31% din gospodării se confruntă cu reale dificultăți în a-și păstra locuințele răcoroase pe timpul verii.”