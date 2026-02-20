Primăria Cluj-Napoca reziliază contractul unui tronson din Centură, pe suspiciuni de fraudă

Primăria Cluj-Napoca a trecut de la poziția „nu denunțăm deocamdată” la decizia de denunțare a contractului pentru tronsonul 2 al Centurii Metropolitane. Anunțul a fost făcut vineri, 27 februarie 2026, de primarul Emil Boc.

Edilul clujean a invocat „suspiciuni de fraudă” și „furt de identitate” în procedura de achiziție.

Cu doar două zile înainte, administrația locală comunica faptul că analizează în continuare documentele și că va anunța „în cel mai scurt timp” decizia legală, deși pe 24 februarie expirase termenul anunțat anterior pentru clarificarea suspiciunilor. Primăria preciza atunci că evaluează inclusiv documente transmise de liderul asocierii și că nu a făcut nicio plată către câștigător.

Cazul vizează asocierea condusă de Dimex-2000, alături de Hydrostroy AD și Integral Inženjering A.D. Laktaši. Potrivit informațiilor prezentate public, liderul asocierii a cerut municipalității să nu denunțe unilateral contractul înainte de o soluționare juridică, invocând prezumția de nevinovăție și riscul blocării proiectului pe termen lung. În paralel, Integral Inženjering a reclamat un posibil „furt de identitate”, iar situația a fost menționată ca aflându-se în atenția unor autorități de anchetă, inclusiv DNA și EPPO. Contractul pentru proiectare și execuție fusese semnat în mai 2025.

După denunțare, Emil Boc susține că Primăria reia licitația și afirmă că finanțarea europeană nu este pierdută, iar municipalitatea spune că nu a plătit bani către câștigătorul inițial. Primarul a anunțat ca reper 19 martie pentru lansarea noii licitații în SEAP, cu intenția de lotizare (împărțire pe tronsoane) și un „calendar pe zile”.