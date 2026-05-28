Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a demarat, în România, campania #PlantHealth4Life, care informează publicul românesc despre cum să mențină sănătatea plantelor și riscurile legate de aceasta.

EFSA are ca partener, în România, Autoritatea Națională Fitosanitară, care supraveghează diferitele riscuri fitosanitare cărora le sunt expuse plantele și, prin intermediul lor, românii și ceilalți locuitori ai planetei. Ramona Nichifor, director general-adjunct al Autorității Naționale Fitosanitare, explică de ce domeniul este unul important și pentru public și ce poate face acesta pentru a contribui.

De ce ar trebui să ne preocupe sănătatea plantelor?

Ramona Nichifor, director general adjunct la Autoritatea Națională Fitosanitară: În primul rând, plantele reprezintă 80% din ceea ce mâncăm și produc oxigenul pe care îl respirăm. Dacă adaug faptul că multe din animalele pe care le consumăm se hrănesc la rândul lor cu plante și că aceleași plante au nenumărate utilizări industriale, de la mobilă la țesături, devine clar despre ce vorbim.

Cum au grijă autorități ca EFSA sau ANF de plante?

Propunând un cadru normativ, iar apoi asigurând respectarea lui. În plus, monitorizăm în permanență riscurile fitosanitare legate de culturile și plantele din România. Dați-ne exemple de astfel de riscuri. Probabil cel mai cunoscut episod din istorie e mana cartofului din Irlanda, care a provocat așa-numita Mare Foamete în perioada 1845-1852.

Culturile de cartofi, afectate de Phytophthora Infestans

Culturile de cartofi au fost afectate de un microorganism pe nume Phytophthora Infestans, iar infecția a dus la disturgerea recoltelor, nu numai în Irlanda, ci peste tot în Europa. În Irlanda, însă, lipsa hranei a dus la o scădere de populație de aproape 25%, prin decese și emigrația în masă.

În toată Europa, fenomenul e pus de istorici în legătură cu revoluțiile de la 1848, catalizate de condițiile proaste de viață.

În prezent, astfel de riscuri au fost eliminate, probabil?

În mare măsură, da. Tocmai acesta este rolul nostru. Dar, cu toate avansurile științei, plantele nu sunt imune la diferite tipuri de dăunători.

În 2023, în România, Rugina galbenă a grăului

Chiar în România, în 2023, am avut așa-numita Rugină Galbenă a Grâului, o ciupercă cu potențialul de a distruge până la 70 la sută din culturi. Desigur că avem metode eficiente de luptă împotriva acestor fenomene, dar să nu uităm de faptul că trăim într-o lume globalizată, în care astfel de riscuri pot apărea mai frecvent.

#PlantHealth4Life este o campanie pentru publicul larg. Ce reacții urmărește ea?

Dincolo de scopurile de informare, și publicul poate face ceva pentru sănătatea plantelor. E vorba, în principal, de trei lucruri.

Nu duce în UE plante fără certificat fito-sanitar

În primul rând, nu trebuie să aducem în Uniunea Europeană plante din afara ei, fără așa-numitul certificat fitosanitar, care este emis de țara de origine. Fascinația față de florile sau fructele exotice este mare, o împărtășesc și eu însămi, dar există riscuri, așa încât e mai bine să le colecționăm, cum spune EFSA, cu aparatul de fotografiat.

În al doilea rând, pasionații de grădini, care au început să apară în număr tot mai mare în România chiar începând de la hobby-ul câtorva ghivece pe balcon, trebuie să se asigure că nu plantează decât soiuri cu proveniență certă.

Copiii sunt foarte receptivi și interesați de natură

Și, în fine, o resursă valoroasă o reprezintă educația dată copiilor noștri, cu privire la importanța plantelor.

Ei sunt foarte receptivi și interesați de natură, cum știu foarte bine toți părinții. Iar asta putem confirma și noi, specialiștii de la Autoritatea Națională Fitosanitară, fiindcă am organizat o serie de expuneri în școli din București și din țară, care au avut un mare succes printre cei mici.



Articol susținut de Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (European Safe Food Authority - EFSA), în cadrul campaniei #PlantHealth4Life.