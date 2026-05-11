Războiul cu Iranul amenință visul unei economii post-petrol în Golf

Conflictul nu afectează doar veniturile din petrol, ci și eforturile statelor din Golf de a-și extinde economiile dincolo de dependența de hidrocarburi.

Războiul din Iran a devenit un test major pentru viitorul economic pe termen lung al monarhiilor bogate din Golf, care și-au construit reputația ca centre financiare globale și, tot mai mult, ca destinații turistice și hub-uri tehnologice, scrie Washington Post.

Chiar dacă Statele Unite și Iranul vor reuși curând să ajungă la un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, economiștii avertizează că războiul va avea efecte profunde asupra planurilor regiunii.

„Narațiunea oficială în aceste țări este că această criză economică va fi precum pandemia de Covid și că revenirea va fi rapidă”, a declarat Frederic Schneider, cercetător senior la Middle East Council on Global Affairs. „Dar există rupturi structurale care nu pot fi reparate ușor. Atât sectoarele petroliere, cât și cele non-petroliere sunt afectate în egală măsură și se confruntă cu daune potențial pe termen lung”.

Aceleași vulnerabilități structurale de securitate și geografia dificilă care au afectat perspectivele economiei bazate pe combustibili fosili amenință acum și noile sectoare emergente. Posibilitatea ca Iranul să poată închide Strâmtoarea Hormuz oricând ar putea zdruncina încrederea investitorilor străini și distruge reputația statelor bogate din Golf ca refugii sigure pentru afaceri.

Economiile asiatice se confruntă deja cu lipsuri severe de combustibil, închiderea fabricilor și creșteri puternice ale prețurilor la îngrășăminte ca urmare a blocării strâmtorii. Acest lucru îi determină pe liderii asiatici să-și regândească dependența de statele din Golf pentru comerț, crescând costurile la nivel global și ridicând întrebări privind capacitatea firmelor occidentale de a se baza în continuare pe investițiile monarhiilor bogate în petrol.

Companiile financiare pun la îndoială oportunitatea extinderii operațiunilor într-o regiune unde birourile lor ar putea deveni ținte ale atacurilor cu drone. Turiștii își anulează călătoriile, iar World Travel and Tourism Council estimează că războiul a costat regiunea 600 de milioane de dolari pe zi în venituri pierdute în primele săptămâni ale conflictului. Companiile tehnologice riscă să piardă finanțările guvernamentale care susțineau proiectele gigantice de centre de date. Sectorul imobiliar este și el afectat, pe măsură ce muncitorii străini care alimentau creșterea economică își reconsideră mutarea în regiune.

Perspectivele privind restabilirea veniturilor din petrol și gaze - încă esențiale pentru finanțarea transformării economice - devin tot mai incerte cu fiecare zi în care conflictul continuă. Atât Emiratele Arabe Unite, cât și Arabia Saudită dispun de conducte care le permit să evite Strâmtoarea Hormuz. Însă Kuweitul, Qatarul și Bahrainul se află „fără nicio cale de ieșire”, potrivit lui Andrew Leber, cercetător asociat la Carnegie Endowment for International Peace.

„Aceste state sunt supuse unei presiuni economice mult mai mari”, a spus el.

Kuwaitul și Bahrainul au văzut cum miliarde de dolari din venituri lunare au dispărut. Bahrainul a primit o retrogradare majoră a perspectivei sale de credit de către Moody’s, de la „stabilă” la „negativă”, pe fondul opririi principalelor exporturi ale țării. Planul Qatarului de a-și consolida economia prin exporturile sale masive de gaze naturale este și el pus sub semnul întrebării, deoarece exporturile sunt blocate, iar facilitățile de producție au fost grav avariate de atacurile iraniene.

Chiar dacă statele din Golf caută soluții pentru exportul petrolului și importul altor bunuri - inclusiv prin conductele din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite și prin rețelele de transport rutier din Arabia Saudită și Oman - războiul a evidențiat „cât de vulnerabile sunt aceste țări”, a declarat Yoel Guzansky, cercetător principal și șef al Gulf Research Field la Institute for National Security Studies din cadrul Universității din Tel Aviv.

În timp ce își menține controlul asupra Strâmtorii Hormuz, Iranul a vizat și conducta Est-Vest și portul Fujairah din Emiratele Arabe Unite, care a luat foc luni în urma unui val de atacuri. Analiștii avertizează că astfel de amenințări ar putea plana asupra regiunii ani la rând, deoarece un acord de pace durabil, care să elimine riscul reizbucnirii ostilităților, pare din ce în ce mai improbabil.În același timp, țările afectate de șocurile de preț provocate de război caută surse alternative de energie, ceea ce ar putea reduce permanent apetitul global pentru petrol și gaze.

„Există foarte multe lucruri care vor trebui regândite în Golf”, a spus Guzansky.Liderii statelor din Golf afișează în continuare încredere că își vor putea implementa planurile de dezvoltare. Într-un comunicat, guvernul Emiratelor Arabe Unite a declarat că țara „a adoptat strategii economice orientate spre viitor, care îi consolidează capacitatea de a absorbi orice presiuni geopolitice și economice”.

„În acest sens, nu există nicio modificare a planurilor de investiții sau a priorităților economice pe termen lung”, a adăugat acesta.Cu toate acestea, dificultățile se răspândesc deja în economiile Golfului.

Miliarde de dolari în pagube de infrastructură, amenințările sporite din partea Iranului și pierderea veniturilor petroliere determină deja statele să redirecționeze fonduri care altădată mergeau către proiecte externe către nevoi interne, a declarat Rebecca Patterson, cercetătoare la Council on Foreign Relations. Aceste nevoi includ repararea facilităților petroliere și gaziere, construirea unor noi conducte pentru reducerea dependenței de Strâmtoarea Hormuz și majorarea cheltuielilor militare.

Acestea nu sunt proiecte pe termen scurt. Reprezintă o schimbare fundamentală și posibil permanentă de priorități. Arabia Saudită și-a redus deja ambițiile programului Vision 2030 - vastul plan de investiții lansat în 2016 pentru diversificarea economiei. Investițiile considerate opționale sunt eliminate, inclusiv o donație de 200 de milioane de dolari către Metropolitan Opera din New York, retrasă luna trecută. Saudiții intenționează de asemenea să înceteze finanțarea turneului LIV Golf.

În mod și mai semnificativ, Patterson spune că marile companii tehnologice care se bazau pe Arabia Saudită pentru finanțarea proiectelor lor de centre de date de miliarde de dolari în Orientul Mijlociu și SUA ar putea fi nevoite să caute alte surse de finanțare.Nu doar companiile străine vor resimți presiunea. În Kuwait, efectele războiului arată cât de nesustenabilă ar putea fi electricitatea aproape gratuită de care beneficiază cetățenii și companiile. Au apărut pene de curent pe fondul unei cereri de energie care depășește oferta, iar guvernul ezită să construiască noi centrale din cauza costurilor ridicate ale subvențiilor.„Pierd bani pentru fiecare kilowatt de electricitate vândut”, a spus Jim Krane, specialist în energie la Baker Institute for Public Policy al Universității Rice. „Acum lumea traversează o criză energetică, iar cetățenii din Kuweit sunt protejați de semnalele reale ale prețurilor.”

El a spus că unele state din Golf vor trebui să regândească subvențiile extravagante și serviciile gratuite care definesc regiunea. În același timp, sectoarele turistice și imobiliare - mândria liderilor din Golf - sunt supuse unor presiuni serioase.„Cu toții simțim asta”, a declarat Reza Namazi, proprietar de restaurant și critic culinar din Dubai. „Practic nu mai vine nimeni ca turist.” El a spus că toată lumea din regiune, în special sectorul ospitalității, „se confruntă cu mari dificultăți”.

Hotelurile odinioară pline de expați și turiști sunt închise temporar. Restaurantele riscă să se închidă, iar cele care reușesc să supraviețuiască sunt nevoite să elimine din meniuri ingrediente importate. Rezidenții emiratezi și străinii rămași în Dubai încearcă să cheltuiască mai mult local pentru a compensa lipsa turiștilor.„Există un efort concertat al rezidenților de a consuma - chiar dacă nu mai cheltuiesc ca înainte”, a spus Namazi. „Există un spirit de reziliență care îmi place să îl văd.”Totuși, regiunea depinde puternic de turiști și de o vastă forță de muncă imigrantă, care riscă să se reducă rapid pe măsură ce oportunitățile pentru muncitorii slab calificați dispar, iar executivii străini se întreabă dacă este sigur să trăiască și să muncească acolo.

Azad Zangana, responsabil pentru analiza macroeconomică a Golfului la Oxford Economics, spune că acest lucru ar putea provoca o prăbușire a pieței imobiliare și, în cele din urmă, ar putea destabiliza sectorul bancar al Emiratelor Arabe Unite.„Există multă îngrijorare privind situația imobiliară”, a spus el. „Dacă nu mai există creștere a imigrației, cine va cumpăra toate aceste proprietăți?”

După atacurile SUA și Israelului asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, numărul persoanelor care căutau proprietăți pe platforma Property Finder a scăzut cu 70%, a declarat Cherif Sleiman, directorul comercial al companiei. Deși căutările și-au revenit ulterior la 80% din nivelul de dinaintea războiului, numărul tranzacțiilor reprezintă doar aproximativ 60% din nivelul anterior conflictului.

„Cererea nu a dispărut, dar oamenii încă stau pe margine, așteptând să vadă ce se întâmplă”, a spus el.

Cu toate acestea, unii consideră că regiunea și-a consolidat deja poziția ca hub economic global prea important pentru a eșua.„Oamenii își doresc să fie aici”, a spus Sleiman. „Fie din cauza climei, fie a sistemului fiscal sau a stabilității vieții de zi cu zi.”Patterson indică și un alt factor: „Dacă ai nevoie de capital pentru noi investiții, unde altundeva te duci?”, a spus ea. Timp de decenii, firmele de investiții au apelat la China pentru susținerea marilor proiecte precum complexe de birouri, terenuri de golf și centre de date. Însă, pe fondul tensiunilor politice actuale cu această țară, China este mai puțin atractivă în multe cazuri.Iar companiile occidentale aflate în căutare de finanțare știu că fondurile suverane din Orientul Mijlociu controlează încă active de trilioane de dolari.„Au nevoie de bani”, a concluzionat ea.

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA