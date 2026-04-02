Rețelele electrice ale Europei nu țin pasul cu dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă

Ce țări au cel mai mult de suferit, conform unui studiu Ember.

În condițiile în care războiul din Ucraina continuă, iar criza din Orientul Mijlociu capătă dimensiuni imprevizibile, securitatea energetică a țărilor europene devine imperativă și depinde în primul rând de reducerea dependenței de combustibilii fosili importați, lucru care se poate realiza prin electrificare și extinderea rapidă a energiei regenerabile pe plan intern, scrie publicația elenă Energy Press.

Între timp, competitivitatea Europei se bazează pe conectarea noii cereri industriale. Dar o nouă analiză a capacității disponibile a rețelei, realizată de grupul de reflecție în domeniul energiei Ember, arată că rețelele nu sunt pe deplin pregătite pentru ambițiile continentului.

120 GW sunt în aer

Cel puțin 120 GW ce ar urma să fie produși de proiectele de energie regenerabilă aflate în plan în Europa sunt în pericol din cauza constrângerilor impuse de rețea. Jumătate dintre țările care furnizează date nu au capacitatea de rețea necesară pentru a conecta noi centrale electrice.

Ambițiile Europei depind de rețelele naționale

Concret, așa cum relatează Ember în analiza sa, capacitatea de a conecta noi producători și consumatori la rețea a devenit o parte decisivă a strategiei Europei. Agendele privind concurența încurajează crearea de noi capacități de generare și centre de date, ceea ce va crește cererea. În același timp, dezvoltarea surselor de energie regenerabilă continuă în ritm accelerat, pe măsură ce Europa încearcă să crească producția de energie curată pe plan intern pentru a-și îmbunătăți securitatea energetică.

Însă, în multe țări europene, capacitatea limitată a rețelei încetinește deja proiectele. Volume mari de energie regenerabilă rămân blocate așteptând la coadă pentru a se conecta la rețea, iar producătorii se confruntă cu întârzieri mari în extinderea producției, iar constructorii de centre de date se mută în zone cu conexiuni mai sigure și mai rapide. Costurile tot mai mari de gestionare a congestiei rețelei, care sunt în cele din urmă transferate către consumatori, adaugă o presiune suplimentară.

Ritmul de dezvoltare a rețelelor

După cum subliniază analiștii, dezvoltarea rețelei nu a ținut pasul cu viteza tranziției energetice, iar rețelele nu sunt pregătite pentru investiții industriale noi. Deși există capital și voință politică, extinderea infrastructurii înregistrează întârzieri. Fără o intervenție rapidă și ambițioasă în domeniul rețelei electrice, obiectivele de securitate și competitivitate ale Europei riscă să fie subminate.

Politica la nivelul UE a început să abordeze această provocare, prin Planul de acțiune din 2023 privind rețeaua, prin revizuirile legislației privind piața energiei electrice din 2024 și pachetul Rețeaua Europeană din 2025. Cu toate acestea, atingerea obiectivelor depinde în cele din urmă de guvernele naționale, de autoritățile de reglementare și de operatorii de rețea.

Proiecte noi în pericol

Datele din țările care au raportat arată un decalaj de 120 GW între extinderea planificată a energiei regenerabile până în 2030 și capacitatea disponibilă a rețelei în 20 de țări care au trimis date în acest sens. Aceasta înseamnă că o parte semnificativă a proiectelor s-ar putea confrunta cu întârzieri dacă soluțiile de conectivitate nu sunt implementate rapid. În realitate, provocarea este probabil și mai mare, deoarece multe țări, inclusiv sisteme energetice mari, cum ar fi Germania și Italia, nu își publică datele privind capacitatea rețelei.

Probleme legate de transport

Cel mai mare decalaj între dezvoltarea planificată de proiecte din surse regenerabile și capacitatea disponibilă a rețelei se înregistrează la nivelul transportului, cu un deficit total de 104 GW în zece din cele 17 țări care au raportat date. Întrucât acolo sunt conectate centrale electrice mari, ceea ce afectează instalațiile eoliene și solare la scară largă. Două treimi (66%) din cei 158 GW produși de proiectele de energie regenerabilă pe care țările ar urma să le realizeze până în 2030 s-ar putea să nu se materializeze, deoarece proiectele nu vor putea fi conectate la rețea.

Cele mai mari constrângeri se regăsesc în Austria, Bulgaria, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia, România și Slovacia. În aceste țări, capacitatea disponibilă a rețelei poate găzdui mai puțin de 10% din sursele regenerabile planificate până în 2030.Acesta nu este un risc pe termen lung care să permită soluții pe termen lung.

Criza capacității rețelei ar putea deveni foarte evidentă în curând, după cum rezultă din compararea capacității disponibile a rețelei cu așteptările pe termen și mai scurt pentru implementarea energiei regenerabile până în 2028. Sunt vizate țări precum Olanda, care deja se confruntă cu unele consecințe. Se preconizează că nouă din cele 17 țări care au raportat date se vor confrunta cu o criză a capacității rețelei până în anul 2028.

Panouri fotovoltaice pe acoperișuri

Capacitatea limitată a rețelelor de distribuție din Europa riscă să încetinească dezvoltarea energiei solare pe acoperișuri în unele părți ale Europei. Instalațiile pe acoperișuri reprezintă 61% din capacitatea solară existentă în UE. Prin urmare, asigurarea unei capacități suficiente în rețelele de distribuție este esențială pentru ca gospodăriile și întreprinderile mici să beneficieze de electricitate solară mai ieftină.

Dintre cele 13 țări care publică date privind capacitatea rețelei de distribuție, șase prezintă un spațiu de manevră insuficient pentru a face față creșterii preconizate a energiei solare la scară mică. Acest lucru pune în pericol cel puțin 16 GW de energie solară ce ar urma să fie produși pe acoperișuri planificați până în 2030, afectând potențial până la 1,5 milioane de gospodării. Riscul este cel mai acut în Slovenia și Danemarca, unde o capacitate insuficientă a rețelei ar putea afecta 32% și, respectiv, 19% din totalul gospodăriilor.

Proiectele stau la coadă pentru conectare

Nu este doar problema unei capacități insuficiente a rețelei pentru creșterea pe mai departe a energiei regenerabile, ci și problema volumului mare de proiecte care așteaptă deja conectarea la rețea. Aproape 700 GW de surse regenerabile sunt blocate la coadă în cele opt țări care au raportat date, evidențiind creșterea continuă a cererii de acces la rețea.

Capacitatea rețelei pentru noua cerere industrială

Dintre cele șapte țări care publică date privind capacitatea rețelei de transport pentru noi sarcini, trei raportează zero capacitate disponibilă. Acestea sunt Austria, Bulgaria și România. Patru țări păstrează spațiu pentru conectarea de noi sarcini mari, iar Cehia se remarcă prin cantitatea relativ mare de cerere nouă pe care o poate gestiona. Capacitatea disponibilă a rețelei sale de 6,3 GW este echivalentă cu 60% din cererea din 2024. Belgia și Letonia au, de asemenea, o capacitate disponibilă semnificativă. Olanda oferă aproximativ 1 GW de capacitate disponibilă, echivalentul a 5% din cererea de vârf.

Soluții rapide

Potrivit grupului de analiză Ember, Europa nu poate aștepta noi linii de transport pentru energia electrică. Există măsuri imediate care pot fi implementate pentru a elibera rapid capacitatea din rețeaua existentă. Acest lucru ar permite Europei să își reducă pe termen scurt dependența de combustibilii importați, prin implementarea accelerată a panourilor solare pe acoperișuri, susținând în același timp integrarea energiei eoliene pe termen mediu.

Soluțiile wireless includ tehnologii de îmbunătățire a rețelei (GET) și acorduri de conectare nefixă. Acestea pot elibera rapid capacitate suplimentară în rețea fără infrastructură nouă. Tehnologiile GET îmbunătățesc utilizarea rețelelor existente, în timp ce conexiunile nefixe permit conectarea mai multor utilizatori în condiții flexibile. AIE estimează că aceste măsuri ar putea elibera 140-185 GW de capacitate în întreaga Europă, acoperind în mare măsură deficitul identificat în țările care raportează date.

Alocarea țintită a capacității

Ca răspuns la concurența pentru capacitatea limitată a rețelei, mai multe țări au introdus mecanisme care vizează în mod activ alocarea capacității către proiectele cu cea mai mare valoare și cea mai mare probabilitate de finalizare. Acest lucru face ca procesul de conectare să fie mai eficient și împiedică proiectele speculative să blocheze coada de așteptare pentru conectare, ceea ce înseamnă că noile proiecte viabile vor fi aprobate pentru conectare la rețea mult mai rapid.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA