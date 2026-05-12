Rezolv Energy inaugurează un nou parc fotovoltaic în Silistra, la granița cu România

Rezolv Energy a operaționalizat parcul fotovoltaic St. George, unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din țara vecină. Construit pe amplasamentul fostului aeroport din Silistra, proiectul valorifică un teren abandonat, transformându-l într-o resursă importantă pentru mediu și economie.

Cu o investiție de 300 de milioane de dolari, St. George este primul proiect pus în funcțiune de Rezolv Energy, unul dintre cei mai importanți investitori în proiecte de energie regenerabilă din România. Parcul a fost finalizat într-un timp scurt, devenind pe deplin operațional în mai puțin de trei ani de la preluarea drepturilor de dezvoltare.

Alături de parcul solar St. George din Bulgaria, Rezolv Energy deține în România un portofoliu care cuprinde trei proiecte majore: parcul eolian VIFOR de 461 MW din județul Buzău, cu prima sa fază de 192 MW urmând să fie pusă în funcțiune în lunile următoare; Dama Solar din județul Arad, care, cu o capacitate de 1,24 GW, va fi cel mai mare parc solar din Europa odată ce va deveni operațional; și parcurile eoliene Dunărea Est și Vest de 600 MW din județul Constanța. Împreună, aceste proiecte reprezintă o investiție de 2,3 miliarde de euro și vor crea peste 1.200 de locuri de muncă directe.

Ce aduce nou proiectul Rezolv Energy din Silistra

Parcul solar de 225 MW se numără printre cele mai mari din Bulgaria și marchează un pas esențial în tranziția energetică a țării. Construit pe un teren brownfield de 165 de hectare, proiectul e un exemplu relevant pentru modul în care inițiativele de energie regenerabilă la scară largă pot aduce valoare atât economiei, cât și mediului, prin reutilizarea unor terenuri nefolosite.

Parcul va funcționa cel puțin 30 de ani. St. George include aproape 400.000 de panouri solare și va genera anual aproximativ 313 GWh de energie electrică. Este o contribuție importantă la capacitatea de energie solară instalată a Bulgariei, ce va sprijini obiectivele țării privind securitatea energetică și decarbonizarea.

Proiectul include și un sistem de stocare a energiei în baterii de 90 MW / 240 MWh, susținut printr-un grant din programul Uniunii Europene NextGenerationEU. Sistemul de stocare va spori flexibilitatea și va contribui la stabilitatea rețelei, permițând ca energia produsă în perioadele cu soare puternic să fie utilizată atunci când este cel mai mare nevoie de ea.

Proiectul a fost realizat în colaborare cu parteneri bulgari și internaționali de top. Solarpro, companie cu sediul la Sofia și lider în integrarea tehnologiilor din Europa de Est, și CMC Europe au acționat ca parteneri EPC (inginerie, achiziții și construcții). Green Solar Energy, o altă companie bulgară, a realizat lucrările de înaltă tensiune necesare conectării la rețea.

Faza de construcție a fost susținută de un acord pe termen lung de tip Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) cu Ardagh Glass Packaging-Europe (AGP-Europe), parte a Ardagh Group. Acest VPPA, unul dintre primele de acest tip din Bulgaria, va furniza anual 110 GWh de energie regenerabilă către AGP-Europe pe o perioadă de 12 ani.