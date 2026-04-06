Ryanair reduce numărul zborurilor către mai multe țări din raționamente de profit

Ryanair a anunțat că în cursul anului 2026 își va reduce rețeaua de zboruri, eliminând unele rute considerate mai puțin profitabile. Reducerile vor afecta în special țări precum Spania, Germania, Franța, Belgia și Portugalia, potrivit La Stampa.

Compania aeriană low-cost irlandeză a explicat că aceste decizii au fost luate pe baza evaluării a mai multor factori, cum ar fi creșterea taxelor de aeroport, creșterea taxelor de transport aerian și creșterea taxelor de control al traficului aerian impuse de guvernele naționale și operatorii aeroportuari. Compania aeriană a explicat că va prefera să își concentreze capacitatea pe piețele în care costurile de operare sunt mai mici, iar cererea de zboruri rămâne mare.

Spania va fi una dintre țările cele mai afectate de reducerile de rute ale Ryanair. Compania aeriană se retrage din mai multe destinații și reduce capacitatea pe altele. De exemplu, a suspendat toate zborurile către Asturias și Vigo, și-a închis baza din Santiago de Compostela și a redus zborurile către Santander, Zaragoza și unele destinații din Insulele Canare. Serviciile către Valladolid și Jerez au fost și ele suspendate.

De asemenea, Ryanair a anunțat anularea a 24 de rute din Germania. Aeroporturile afectate sunt Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt-Hahn, Dortmund, Dresda, Leipzig și Memmingen.

În ceea ce privește Franța, au fost anulate zborurile către Bergerac, Brive și Strasbourg, precum și operațiunile către Clermont-Ferrand.

În Belgia, au fost reduse aproximativ 20 de rute, la fel și serviciile către Bruxelles și Charleroi. În Portugalia, au fost anulate toate zborurile către AzoreRyanair a oprit complet zborurile către insulele Azore din Portugalia, anulând, începând cu 29 martie, toate cele șase rute către și dinspre arhipelag. Astfel, și-a închis complet prezența în arhipelagul portughez. Această măsură va afecta aproximativ 400.000 de pasageri pe an, care vor fi nevoiți să găsească alternative pentru a ajunge pe insulele care sunt printre cele mai frumoase destinații din Europa.

Ryanair, care oferă de ani de zile zboruri low-cost, contribuind la dezvoltarea turismului local, atribuie decizia creșterii tarifelor și a costurilor de operare. Mai exact, compania aeriană acuză ANA Aeroportos de Portugal, operatorul aeroporturilor portugheze, că după pandemie a majorat tarifele. Costurile majorate ale controlului traficului aerian și o nouă taxă pentru pasageri, sunt alte elemente care au contribuit la decizia companiei, Ryanair considerând combinația acestor costuri nesustenabilă pe rutele către Azore.

Conflictul dintre ANA și strategia RyanairANA respinge acuzațiile și reiterează că tarifele sale sunt „printre cele mai mici din Europa”. În ciuda acestui fapt, compania aeriană a decis să își reducă prezența în arhipelag și să își transfere aeronavele pe aeroporturi europene considerate mai avantajoase, crescând capacitatea pe rute precum Malta, Marrakech și Budapesta. Această decizie face parte din strategia mai amplă a Ryanair de a-și reduce prezența în zonele cu costuri ridicate.

