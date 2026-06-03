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Stellantis face echipă cu Wayve și Uber pentru a dezvolta taxiuri fără șofer

09:52
ID 106049713 © Ifeelstock | Dreamstime.com
ID 106049713 © Ifeelstock | Dreamstime.com

Stellantis intră în cursa globală a taxi-urilor și anunță un nou parteneriat cu Wayve și Uber pentru a dezvolta și construi pe scară largă vehicule autonome de Nivel 4, capabile să funcționeze fără șofer, potrivit IlSole24Ore.

Acordul unește platformele de vehicule autonome ale Stellantis, tehnologia de conducere bazată pe inteligență artificială dezvoltată de compania britanică Wayve și rețeaua globală Uber, cu scopul de a crea o nouă generație de servicii cu mobilitate autonomă.

Parteneriatul va permite implementarea, începând din acest an, serviciilor de mobilitate autonomă la Londra, Tokyo și în alte zece orașe din întreaga lume.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA

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