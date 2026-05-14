Tarifele pentru ridicarea autovehiculelor în București s-ar putea dubla - Proiect

16:36 actualizat: 17:05

Primăria Generală a Municipiului București propune dublarea tarifelor pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar.

Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, șoferii ar putea plăti până la 1.000 de lei pentru recuperarea autoturismului în primele 24 de ore.

Tariful de ridicare pentru mașinile de până la 5 tone ar urma să crească de la 200 la 400 de lei, iar transportul de la 150 la 300 de lei.

Depozitarea pentru primele 24 de ore va costa 300 de lei. Regulamentul este în consultare publică până pe 28 mai și va fi supus votului în Consiliul General al Municipiului București. 

Aaproximativ 334-350 de străzi și bulevarde principale din Capitală. Lista include artere precum: Șoseaua București - Ploiești Bd. Aviatorilor Calea Victoriei Bd. Magheru Bd. Nicolae Bălcescu Bd. Timișoara Șos. Kiseleff Bd. Ion Mihalache Bd. Bucureștii Noi Lista completă poate fi consultată pe site-ul PMB:

 

Background

Serviciul de ridicare a mașinilor parcate ilegal coordonat de Primăria Municipiului București se aplică pe drumurile publice aflate în administrarea PMB, în special pe arterele principale din Capitală.

Străzile secundare și cele dintre blocuri intră, de regulă, în administrarea primăriilor de sector, iar ridicarea vehiculelor acolo este gestionată separat de autoritățile locale de sector. În aria PMB intră în principal: bulevarde mari și artere principale; zone cu linii STB și intersecții importante; pasaje, poduri și trasee de interes public administrate de municipalitate; locuri unde mașinile blochează circulația sau transportul public.

Lista exactă a arterelor este stabilită prin hotărâri ale Consiliului General și de Administrația drumurilor (HG 181/2000)

