Tarifele pentru ridicarea autovehiculelor în București s-ar putea dubla - Proiect

Primăria Generală a Municipiului București propune dublarea tarifelor pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar.

Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, șoferii ar putea plăti până la 1.000 de lei pentru recuperarea autoturismului în primele 24 de ore.

Tariful de ridicare pentru mașinile de până la 5 tone ar urma să crească de la 200 la 400 de lei, iar transportul de la 150 la 300 de lei.

Depozitarea pentru primele 24 de ore va costa 300 de lei. Regulamentul este în consultare publică până pe 28 mai și va fi supus votului în Consiliul General al Municipiului București.

Aaproximativ 334-350 de străzi și bulevarde principale din Capitală. Lista include artere precum: Șoseaua București - Ploiești Bd. Aviatorilor Calea Victoriei Bd. Magheru Bd. Nicolae Bălcescu Bd. Timișoara Șos. Kiseleff Bd. Ion Mihalache Bd. Bucureștii Noi Lista completă poate fi consultată pe site-ul PMB:

