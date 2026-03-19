TAROM, printre companiile aeriene cu cele mai bune performanțe de punctualitate la zbor din Europa

Pe parcursul lunii martie, TAROM a analizat și centralizat datele aferente zborurilor proprii, efectuate în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, din punct de vedere al decolărilor raportate la orele din program

Datele oficiale de operare înregistrate de companie pe întregul an confirmă un standard operațional peste medie, obținut în pofida unui context de trafic aerian european din ce în ce mai dens și mai complex și a limitărilor operaționale proprii.

Decolări la timp și întârzieri

Din totalul de 23.396 de zboruri operate de TAROM în cursul anului 2025, un număr de 19.240 de curse au decolat conform orarului, fără înregistrarea vreunei întârzieri. Aceasta înseamnă că 82,24% dintre zboruri, adică peste 8 din 10 curse operate, și-au respectat programul de zbor, potrivit indicatorului OTP (On-Time Performance), calculat cu un prag standard de toleranță de 15 minute.

Din totalul curselor operate, 17,76% au înregistrat întârzieri de sub 3 ore, categorie care include adesea întârzieri cauzate de factori externi companiei, precum condiții meteorologice sau efecte de cascadă generate de perturbări la nivel de rețea europeană. Doar 0,2% din totalul zborurilor au înregistrat întârzieri egale sau mai mari de 3 ore, un indicator extrem de scăzut, care reflectă capacitatea operațională solidă a companiei.

Context european: TAROM, peste media europeană în 2025

La nivel european, datele agregate pentru industria aviației civile în 2025 indică o rată medie OTP (On-Time Performance) de 76,1%. Cu alte cuvinte, aproximativ 76 din 100 zboruri ajung la timp. Pe timpul verii, rata medie a fost și mai mică: 71%. Aceasta este performanța standard a pieței, față de care se raportează toate companiile aeriene europene, indiferent de modelul de business, tradiționale (legacy) sau low-cost.

Intervalul 71–76% reprezintă performanța de referință a sistemului aviatic european în 2025, reflectând efectele cumulate ale congestionării traficului aerian, condițiilor meteorologice nefavorabile, restricțiilor de flux impuse de managementul traficului aerian (ATFM) și ale altor constrângeri operaționale cu care se confruntă rețeaua continentală.

Sunt considerate top performer companiile care depășesc pragul de 83%, în timp ce operatorii cu rezultate cuprinse între 60% și 70% sunt catalogați drept low performers. De menționat că și companii aeriene de notorietate, fie ele tradiționale sau low-cost, s-au poziționat în 2025 în intervalul 65%–72% al acestui clasament.

Cu un OTP de 82,24%, TAROM se situează în 2025 la granița categoriei top performer a aviației europene, depășind cu peste 6 puncte procentuale media anuală a industriei. Aceste rezultate plasează TAROM în categoria transportatorilor aerieni care livrează predictibilitate în zborurile proprii, peste medie.

„Aceste cifre sunt o confirmare a muncii echipelor noastre operaționale, tehnice și de planificare. Punctualitatea și predictibilitatea sunt parte al unui angajament zilnic față de pasagerii noștri pe care vom continua să îl avem în vedere prioritar și în 2026”, a declarat directorul general TAROM, Bogdan Costaș.

