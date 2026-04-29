În contextul crizei din Orientul Mijlociu, Europa se confruntă cu a doua criză energetică majoră în decursul a doar patru ani, astfel că ar trebui redusă dependența de energie importată, a spus miercuri Ursula von der Leyen, în plenul PE.

”Lecția ar trebui să fie clară pentru toți: într-o lume turbulentă ca a noastră, pur și simplu nu putem fi prea dependenți de energia importată. Permiteți-mi să vă prezint două cifre: în doar 60 de zile de conflict, factura noastră pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 27 de miliarde de euro, fără a obține nici măcar o moleculă de energie suplimentară. Așadar, calea de urmat este evidentă: trebuie să ne reducem dependența excesivă de combustibilii fosili importați și să stimulăm aprovizionarea cu energie produsă la nivel local, accesibilă și curată”, a declarat președinta Comisiei Europene în plenul de la Strasbourg.

Ea a mai spus că statele membre cu mai multe surse cu emisii reduse de carbon în mixul energetic sunt mai puțin afectate de criză: ”Într-o țară precum Suedia, atunci când prețul gazului crește cu un euro pe MWh, factura la energie electrică crește doar cu 0,04 euro pe MWh, deoarece aproape toată energia electrică a Suediei provine din surse regenerabile și nucleare”.

”Astfel ne protejăm de șocurile viitoare, iar aceasta este calea către o Europă independentă”, a afirmat Ursula von der Leyen, adăugând că, întrucât fiecare stat membru are un mix energetic diferit, ”o soluție universală pentru a face față crizei actuale pur și simplu nu ar funcționa”.

Ea a reamintit că, săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat un set de măsuri care pot fi combinate în moduri diferite în diverse părți ale Uniunii.

După discurs, eurodeputatul UDMR Iuliu Winkler le-a spus jurnaliștilor români că se încearcă readucerea Pactului verde sub diverse denumiri, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

”Ceea ce văd eu este încercarea de a readuce Pactul verde sub diverse denumiri, cu diverse ocazii, iar acum ocazia este, evident, criza din Orientul Mijlociu, chestiune care are o argumentație legată de scăderea dependențelor”, a declarat Winkler.

El spune că obiectivele sunt bune, însă ritmul care ”se dorește a fi imprimat este mult prea rapid pentru realitățile industriilor din Uniunea Europeană, atâta vreme cât prețul mediu la energie în Uniunea Europeană este cam de trei ori mai mare decât cel din Statele Unite și de aproape patru ori mai mare decât cel din China”.

