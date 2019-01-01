75% din averea bulgarilor este reprezentată de valoarea propriilor locuințe

În 2025, averea brută a gospodăriilor din Bulgaria a crescut cu 71 de miliarde de euro (14,6%) și depășește deja 1 trilion de leva (valoarea concretă este de 1,085247 trilioane de leva) sau 554,87 miliarde de euro, potrivit segabg.com.

Acest lucru este arătat de studiul din acest an al Indicelui Bogăției Bulgarilor, prezentat de economiștii de la EKIP.

Indicele urmărește evoluția activelor pe care gospodăriile bulgarilor le dețin, le economisesc și le investesc. Acesta examinează atât averea brută - valoarea nominală a activelor, cât și averea netă - activele după deducerea pasivelor, în principal a creditelor ipotecare.

Aproximativ 75% din averea totală a gospodăriilor bulgare este reprezentată de valoarea locuințelor lor, menționează autorii studiului. Creșterea prețurilor bunurilor imobiliare este, de asemenea, principalul motiv al „îmbogățirii” gospodăriilor bulgare. În 2025, valoarea locuințelor în Bulgaria a crescut cu 59 de miliarde de euro (16,4%).

„Proprietățile imobiliare au protejat o mare parte a bulgarilor în ultimii 11 ani, dar acest model are și un preț. Persoanele cu locuințe proprii au participat la creșterea averii, în timp ce gospodăriile tinere și persoanele fără proprietăți întâmpină din ce în ce mai mari dificultăți în a-și cumpăra o locuință proprie”, a comentat Max Baklayan.

În același timp, activele financiare ale gospodăriilor se ridică la aproximativ 98 de miliarde de euro. Cea mai mare pondere a acestora este deținută de depozite și numerar - aproximativ 41%, sau aproximativ 56 de miliarde de euro. O tendință specifică a anului trecut a fost scăderea bancnotelor și monedelor aflate în circulație de către gospodării cu 890 de milioane de leva, sau până la 43%. Datorită introducerii euro, această sumă a fost depusă în principal în conturi la băncile comerciale, care continuă să mențină ratele dobânzilor la economii la niveluri zero în cea mai mare parte. Investițiile reprezintă doar aproximativ 5% din activele financiare ale gospodăriilor bulgare, deși există o creștere pozitivă a acțiunilor listate la bursă, în căutarea unor randamente mai mari în comparație cu depozitele bancare.

„Bulgarii dețin aproximativ 80% din PIB-ul țării în depozite bancare și numerar. Având în vedere tendințele actuale ale inflației, acest lucru creează un risc real pentru economii, deoarece acumularea nominală nu înseamnă întotdeauna conservarea puterii de cumpărare”, a adăugat Max Baklayan.

Astfel, 90% din îmbogățirea netă din 2025 se datorează creșterii prețurilor locuințelor - creditul ipotecar este în creștere, crescând prețul proprietăților și creând un fals sentiment de îmbogățire, subliniază EKIP.

Împrumuturile sunt bani nou creați și duc la inflație, acces dificil la locuințe și o adâncire a inegalităților, comentează autorii studiului.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA