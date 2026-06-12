Acord privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian

Acordul obținut de PE menține despăgubirea pentru întârzierile de trei ore, asigură rambursarea mai rapidă, scaune fără taxe suplimentare pentru copii și transparența prețurilor zborurilor.

Este menținut pragul de trei ore de întârziere a zborului pentru despăgubiri

Instrucțiuni clare pentru pasageri cu privire la modul în care pot solicita despăgubiri de la companiile aeriene

Fără taxe suplimentare pentru copiii sub 14 ani care stau lângă un însoțitor

Preț transparent al biletului care include un bagaj de mână

Luni seara, acordul provizoriu cu privire la revizuirea normelor privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian, la care au ajuns negociatorii Parlamentului și ai Consiliului, a obținut sprijinul unanim al delegației PE la așa-numitul „comitet de conciliere”.

Acordul urmărește să protejeze pasagerii împotriva perturbărilor apărute în timpul călătoriei, cum ar fi refuzul îmbarcării și zborurile întârziate sau anulate. Normele nu au mai fost actualizate din 2004.

Acest acord "va consolida drepturile pasagerilor aerieni din întreaga Europă și va aduce o mai mare transparență și previzibilitate atât pentru consumatori, cât și pentru companiile aeriene, fără a crea birocrație inutilă pentru industria noastră. Parlamentul a luptat din greu și a obținut călătorii mai echitabile și proceduri mai clare”, a declarat Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

Despăgubiri și obligații față de pasageri

Negociatorii PE s-au opus eforturilor de diminuare a drepturilor pasagerilor care utilizează transportul aerian. Conform acordului, pasagerii aerieni își păstrează dreptul de a fi rambursați sau redirecționați și de a solicita despăgubiri dacă un zbor are o întârziere mai mare de trei ore, dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de zbor sau dacă li se refuză îmbarcarea.

Despăgubirile pentru zborurile întârziate sau anulate vor depinde de distanța de zbor: 250 de euro pentru călătorii de până la 1.500 km, 400 de euro pentru călătorii cuprinse între 1.500 km și 3.500 km și 600 de euro pentru toate celelalte călătorii mai lungi.

Transportatorii aerieni vor avea posibilitatea de a reduce compensația cu 50% pentru cele mai lungi călătorii dacă pasagerilor li se oferă redirecționarea către destinația finală în urma perturbării călătoriei sau dacă întârzierea la sosire nu durează mai mult de patru ore.

Cu toate acestea, companiile aeriene vor putea evita plata despăgubirilor în cazul în care întârzierea sau anularea a fost cauzată de evenimente independente de voința lor. Noile norme vor conține o listă deschisă a acestor circumstanțe extraordinare, ce include, de exemplu, dezastre naturale, război, condiții meteorologice, pasageri indisciplinați sau greve ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană sau de servicii la sol.

În toate cazurile, operatorii aerieni vor avea datoria de a avea grijă de pasagerii blocați prin furnizarea de băuturi răcoritoare la fiecare două ore de timp de așteptare, o masă după trei ore și, dacă este necesar în timpul întârzierilor prelungite, o ședere peste noapte de maximum trei nopți.

Rambursare mai rapidă și mai ușoară

Transportatorii aerieni vor trebui să ofere pasagerilor care se confruntă cu perturbări ale călătoriei (întârziere sau anulare) instrucțiuni clare cu privire la modul de depunere a unei cereri de despăgubire în termen de patru zile de la încheierea călătoriei. Deputații s-au asigurat că pasagerii nu sunt obligați să aibă un cont de utilizator sau să utilizeze o aplicație specifică pentru a primi aceste informații.

Pasagerii aerieni vor avea la dispoziție nouă luni pentru a depune o cerere de despăgubire, în timp ce companiile aeriene vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a plăti despăgubirea sau pentru a invoca circumstanțe extraordinare, pentru a explica de ce despăgubirea nu va fi acordată și pentru a îndruma pasagerii către etapele de tratare a plângerilor.