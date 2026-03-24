Acordul comercial interimar UE-Mercosur se va aplica provizoriu de la 1 mai 2026

Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) va fi aplicat cu titlu provizoriu de la 1 mai 2026.

Acordul va intra pe deplin în vigoare după ce Parlamentul European își va da aprobarea, ceea ce reprezintă o condiție prealabilă încheierii acordului de către Consiliu. Parlamentul European va putea vota doar după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene își va fi exprimat opinia cu privire la compatibilitatea acordului cu tratatele UE, ca urmare a deciziei PE de a solicita o astfel de opinie în luna ianuarie.

Aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur ”deschide o fază crucială pentru a evalua impactul real al acordului pe teren. UE trebuie să fie la înălțimea situației și să își îndeplinească toate angajamentele asumate în acord, asigurând o concurență loială și un sprijin eficient pentru cele mai sensibile sectoare ale Europei, în special agricultura”, a declarat Raportorul permanent al Comisiei pentru Comerț Internațional pentru Mercosur, Gabriel Mato (PPE).

Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Bernd Lange (S&D) este încrezător că, până când Parlamentul European va lua decizia finală, acordul va da ”deja roade economice și politice”

”Ar trebui să continuăm cu viitoarele acorduri și să accelerăm procedurile de ratificare, astfel încât să putem culege beneficiile mult mai repede decât este cazul în prezent - protejând în același timp rolul Parlamentului European”, a mai spus el.

Acordul UE-Mercosur va crea o piață de 720 de milioane de oameni, reducând miliarde de dolari din tarife și deschizând oportunități în mai multe sectoare.

Pentru a preveni potențialele daune aduse sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului, Parlamentul European a aprobat în februarie 2026 clauze de salvgardare care stabilesc modul în care UE ar putea suspenda temporar preferințele tarifare pentru importurile agricole din țările Mercosur, în cazul în care o creștere bruscă a acestor importuri ar afecta producătorii din UE.

Acordul a creat discordie în cadrul coaliției de la București

Social-democrații, inclusiv ministrul agriculturii, Florin Barbu, s-au plâns că nu au știut și că nu au fost consultați, iar AUR a depus o moțiune împotriva șefei diplomației, Oana Țoiu, acuzând Ministerul Afacerilor Externe de abordare defectuoasă, ideologizată și necoordonată.

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL), un apărător al fermierilor, a votat totuși pentru Acordul UE-Mercosur, contestat de asociațiile din agricultură, dar și de PSD.

"Nu putem construi o agricultură puternică pe ruinele unei economii slăbite. Nu putem vorbi despre protejarea fermierilor într-o Europă care nu mai produce, nu mai exportă și nu mai este competitivă. Într-o Europă care își pierde capacitateade a-și susține industria într-o competiție globală tot mai dură cu China și alte mari economii. De unde vom mai plăti subvențiile? Din ce resurse vom mai susține fermierii? Acordul Mercosur nu este doar despre agricultură. Este despre viitorul sistemului economic european", a explicat el, după ce Parlamentul European a votat să trimită acordul comercial la Curtea de Justiție a UE.

