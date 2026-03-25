Acordul comercial UE-SUA: PE propune condiții pentru reducerea tarifelor la produsele americane

Eurodeputații și-au adoptat joi poziția cu privire la două propuneri care vor pune în aplicare aspectele tarifare ale acordului comercial UE-SUA.

O clauză de suspendare în cazul în care SUA introduce noi tarife

O clauză de intrare în vigoare: preferințele tarifare se aplică numai dacă SUA își respectă angajamentele

O clauză de caducitate: preferințele tarifare urmează să expire pe 31 martie 2028, cu excepția cazului în care sunt reînnoite

Dacă vor fi convenite cu statele membre ale UE, textele vor elimina majoritatea tarifelor pentru bunurile industriale provenite din SUA și vor oferi acces preferențial pe piață pentru o gamă largă de produse pescărești și agricole din SUA, în conformitate cu angajamentele asumate în vara anului 2025 între UE și SUA.

„Prin votul de astăzi, avem un mandat puternic pentru negocierile cu Consiliul și intenționăm să profităm la maximum de acesta. Eurodeputații vor putea accepta termenii comerciali ai acordului numai dacă regulamentul conține garanții foarte puternice și clare și numai după ce SUA respectă pe deplin termenii acordului. Intenționez să apăr cu fermitate acest mandat în cadrul negocierilor", a declarat raportorul german Bernd Lange (S&D).

Clauza de suspendare

Eurodeputații au consolidat clauza de suspendare propusă, care ar permite suspendarea preferințelor tarifare cu SUA în anumite condiții. De exemplu, Comisia ar putea propune suspendarea totală sau parțială a preferințelor comerciale în cazul în care SUA ar impune tarife suplimentare care depășesc plafonul convenit de 15 % sau orice noi taxe asupra mărfurilor provenite din UE. Clauza de suspendare ar putea fi activată și în cazul în care SUA, de exemplu, ar submina obiectivele acordului, ar discrimina operatorii economici din UE, ar amenința integritatea teritorială a statelor membre, politicile externe și de apărare sau s-ar angaja în constrângeri economice.

Clauza de intrare în vigoare

Eurodeputații au introdus o „clauză de intrare în vigoare” (sunrise clause) care ar însemna că noile tarife s-ar aplica numai dacă SUA își respectă angajamentele. Printre aceste condiții se numără reducerea de către SUA a tarifelor pentru produsele din UE cu un conținut de oțel și aluminiu mai mic de 50%, până la un tarif de maximum 15%.

În plus, pentru produsele UE cu un conținut de oțel și aluminiu de peste 50%, cu excepția cazului în care SUA își reduce tarifele la maximum 15%, preferințele tarifare ale UE pentru exporturile SUA de oțel, aluminiu și produse derivate ale acestora ar înceta să se aplice la șase luni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

Clauza de caducitate

Membrii au convenit, de asemenea, să introducă o dată de expirare a regulamentului principal (sunset clause): 31 martie 2028. Aceasta ar putea fi extinsă numai printr-o nouă propunere legislativă, care trebuie prezentată în urma unei evaluări aprofundate a impactului efectelor regulamentului.

Mecanismul de salvgardare

Comisia ar fi însărcinată cu monitorizarea impactului noilor norme și ar putea suspenda temporar noile tarife, în cazul în care importurile din SUA ating un nivel care ar putea cauza prejudicii grave industriei UE, de exemplu în cazul unei creșteri cu 10% a importurilor unui anumit grup de produse.