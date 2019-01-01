Albania: Marea investiție turistică a ginerelui lui Trump, în vizorul procurorilor

Marele proiect turistic al lui Jared Kushner în Albania se confruntă cu provocări legale, după ce Biroul Procurorului Special pentru Corupție a lansat o anchetă oficială, scrie publicația elenă The Pressroom.

Autoritățile judiciare investighează dacă legislația a fost modificată în mod neregulamentar în anul 2024, pentru a permite construirea de hoteluri pe insula virgină Sazan și în zona umedă protejată Vjosa-Narta.

Zona este una dintre cele mai sensibile din țară din punct de vedere ecologic, întrucât găzduiește păsări și animale rare, iar planurile de a o umple cu construcții din beton au generat proteste și demonstrații pe scară largă din partea cetățenilor, care au cerut chiar și demisia prim-ministrului albanez Edi Rama.

Proiectul ambițios este promovat de firma de investiții Affinity Partners, condusă de Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Kushner, care deține și rolul de trimis special al lui Trump pentru inițiative diplomatice în Ucraina și Orientul Mijlociu, a fost criticat pentru suprapunerea activităților sale politice și de afaceri, iar compania sa a fost forțată să abandoneze un proiect similar în Serbia în 2025 din cauza anchetelor de corupție.

Prim-ministrul albanez Edi Rama, vorbind în Parlament, a apărat proiectul, afirmând că scopul lui este de a transforma Albania într-o destinație regională de top și că studiul final de mediu este încă în curs de elaborare, fără să fi fost depusă vreo propunere oficială.

Cazul este complicat și mai mult de reacțiile puternice din cadrul societății, reacții care au izbucnit la sfârșitul lunii mai, când instalarea unor garduri de sârmă ghimpată în zona Zvërnec a blocat accesul cetățenilor la plajă.

Însă furia cetățenilor a crescut și mai mult după ce au fost publicate videoclipuri care arătau agenți de securitate privați abuzând protestatarii. Aceste acțiuni violente au dus la arestarea unui agent de pază, la revocarea licențelor pentru două firme de pază și la demiterea șefului poliției locale.

În contextul în care protestele se intensifică la Tirana și Vlora, iar cetățenii cer demisia lui Rama, intervenția SPAK - cea mai de încredere instituție din Albania, fondată cu sprijinul SUA și UE - este considerată crucială, mai ales că țara se află în proces de aderare la Uniunea Europeană, cu orizont de timp anul 2030.

Bruxelles-ul avertizează Tirana cu privire la drepturile minorității grecești din regiune după episodul violent de la Zvërnec

Comisia Europeană a transmis un mesaj clar și sever guvernului de la Tirana, legând în mod direct perspectiva de aderare a Albaniei de respectarea drepturilor minorității naționale grecești din Albania și de protejarea zonelor sensibile din punct de vedere ecologic.

Reacția Bruxelles-ului vine ca o consecință directă a incidentelor violente care au avut loc sâmbătă noaptea în regiunea Zvërnec, în timpul cărora a fost rănit un minoritar grec.

Într-o declarație acordată ziarului „Kathimerini”, purtătorul de cuvânt responsabil pentru extindere al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, a clarificat că protejarea drepturilor fundamentale, inclusiv a dreptului la întrunire pașnică, este o condiție indispensabilă pentru parcursul european al Albaniei.

În același timp, oficialul european a subliniat că evoluțiile din zona protejată Pishe Poro – Narta, unde este planificată o investiție strategică controversată - sunt urmărite îndeaproape de Comisia Europeană. După cum a amintit el, raportul anual al Comisiei pentru 2025 exprimase deja rezerve puternice cu privire la extinderile continue ale legii albaneze privind investițiile strategice, avertizând în legătură cu consecințele grave asupra mediului.

În contextul negocierilor privind Capitolul 27, care se referă la Mediu și Schimbări Climatice, Mercier a precizat că Tirana trebuie să se alinieze pe deplin cu legislația europeană și să ia în serios standardele Uniunii în cadrul acestui proiect.

Gestionarea acestei zone, care a fost propusă pentru includere în rețeaua Emerald - precursorul Natura 2000 pentru țările candidate - este un punct cheie pentru evaluarea finală a Albaniei. Pentru a finaliza cu succes negocierile, țara trebuie să se alinieze la Directivele Habitate și Păsări ale UE, să abroge prevederile legislative care intră în conflict cu acquis-ul comunitar și să pună capăt regimului de investiții strategice în vigoare din 2015.

Cazul Zvërnec, care implică mai multe aspecte legate de statul de drept, drepturile minorităților, regimul de proprietate și guvernanța de mediu, se află acum sub stricta monitorizare a Comisiei Europene, deoarece atinge nucleul dur al criteriilor pe care Albania trebuie să le îndeplinească pentru aderarea la UE.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA