Aliații se pregătesc pentru un posibil rol de sprijin în Strâmtoarea Hormuz, spune Mark Rutte

Aliații europeni își ajustează poziția după criticile președintelui SUA, Donald Trump, privind implicarea lor insuficientă în conflictul cu Iranul, a declarat luni șeful NATO.

Secretarul general Mark Rutte a spus că liderii au auzit nemulțumirile lui Trump „tare și clar” și a sugerat că aliații se pregătesc pentru un posibil rol în a sprijini SUA în chestiuni legate de securizarea Strâmtorii Ormuz, relatează Stars&Stripes.

„Văd tot mai multe țări europene care prepoziționează resurse logistice esențiale și alte mijloace de sprijin, de exemplu nave de vânătoare de mine… pentru faza următoare”, a declarat Rutte la începutul reuniunii Comunității Politice Europene în Armenia. El nu a oferit detalii suplimentare.

Numeroși aliați discută de mai multe săptămâni despre o misiune multinațională axată pe asigurarea navigației în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz după încheierea oficială a conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. Trump a criticat frecvent ideea ca alte state să se implice abia după încetarea conflictului. Totuși, chiar dacă Iranul și SUA vor ajunge la un acord pentru încheierea conflictului, va fi probabil nevoie de o misiune extinsă pentru curățarea strâmtorii de mine, o sarcină pe care marinele europene ar putea să o îndeplinească.

Comentariile lui Mark Rutte vin pe fondul tensiunilor ridicate dintre SUA și aliații europeni, dar și după anunțul lui Donald Trump că intenționează să retragă 5.000 de soldați din Germania. Anunțul Pentagonului de vineri a venit după critici repetate din partea cancelarului german Friedrich Merz privind modul în care SUA gestionează conflictul, ceea ce a provocat o reacție dură din partea lui Trump.

Duminică, Merz a încercat să calmeze situația, declarând la televiziunea germană că nu „renunță la cooperarea” cu Trump. „Americanii sunt cei mai importanți parteneri ai noștri în alianța NATO”, a adăugat acesta.

În timp ce SUA au criticat țările europene din bloc, Pentagonul a recurs la bazele sale din Germania și din alte locuri pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului. Baza aeriană Ramstein Air Base, precum și facilități din Marea Britanie, Italia și România au avut roluri de suport în cadrul misiunii. Până în prezent, Spania este singurul stat membru NATO care a refuzat public accesul armatei SUA la baze de pe teritoriul său sau la spațiul aerian pentru operațiuni legate de Iran.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA