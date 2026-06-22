Andy Burnham a fost învestit deputat după ce Starmer și-a anunțat demisia

Noul deputat e văzut ca principalul candidat la conducerea Partidului Laburist și a Guvernului britanic.

Burnham și alți doi noi parlamentari au depus luni jurământul în Camera Comunelor.

Andy Burnham, deputat de Makerfield, a fost întâmpinat cu urale puternice de colegii laburiști.

Wes Streeting, fostul ministru al sănătății, care a confirmat că va renunța la candidatura pentru șefia laburiștilor și îl va susține pe Andy Burnham.



Streeting spune că rezultatul obținut de Burnham în Makerfield arată că, ”dacă laburiștii se schimbă”, încă pot câștiga”. ”Cred că Andy este persoana care ne poate conduce în acest sens”, relatează BBC.

Întrebat dacă i s-a promis un rol într-un viitor guvern Burnham în schimbul sprijinului său, Streeting a declarat: ”Nu mi-a oferit niciun loc de muncă. Nu despre asta au fost discuțiile noastre. A fost vorba despre idei”.

Noul deputat de Makerfield a fost luat puțin peste picior de parlamentarii opoziției la intrarea în Camera Comunelor: ”Roma e salvată”, ”Nu e Mesia”.

”Sunt doar un băiat obraznic”, a răspuns Burnham, o referință la Monty Python.

