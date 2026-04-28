Angela Merkel a cheltuit 65.000 de euro pentru make-up și coafor

Fostul cancelar german Angela Merkel a cheltuit aproximativ 65.000 de euro de la bugetul de stat pentru coafor și machiaj. Acest lucru a fost anunțat pe site-ul serviciului de presă al Bundestagului, potrivit Sega.

„Costurile pentru serviciile de coafură și machiaj din perioada 1 iulie 2024 - 31 martie 2026 s-au ridicat la 64.677 de euro”, se arată în documente. În plus, din iulie 2024 până în martie 2026, Merkel a efectuat nouă călătorii, cheltuind peste 10.000 de euro.

Conform legii, statul german acoperă costurile administrative legate de îndatoririle publice ale foștilor cancelari. Întrucât se așteaptă ca aceștia să mențină un anumit standard de „aspect profesional”, instituțiile statului spun adesea că cheltuielile pentru apariția personală sunt „costuri de reprezentare profesională”. Fostul cancelar Olaf Scholz, de exemplu, a efectuat patru călătorii în valoare de peste 6.000 de euro.

Bundestagul a anunțat că, la 6 mai 2025, costurile combinate ale dotărilor de birou ale lui Merkel și Scholz s-au ridicat la 473.000 de euro în a doua jumătate a anului 2024, 1,4 milioane de euro în 2025 și 408.000 de euro în primul trimestru al anului 2026.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA