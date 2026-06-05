Armenia: Prim-ministrul Pașinian își declară victoria

Rezultatul alegerilor, odată confirmat, ar consolida orientarea lui Pașinian spre vest, îndepărtându-se de influența Rusiei. Este primul vot de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în fața Azerbaidjanului în 2023.

Armenii au votat duminică în cadrul unor alegeri parlamentare care par să consolideze traiectoria pro-UE a țării, în ciuda furiei Rusiei față de cursul ales de guvern.



Prim-ministrul armean, Nikol Pașinian, și-a declarat luni victoria.

Primele rezultate au arătat că Partidul Contractului Civil, aflat la guvernare, condus de Pașinian, conduce cu 52,5%, în timp ce alianța Armenia Puternică a miliardarului ruso-armean Samvel Karapetian se află pe poziția a doua, cu 23,2%, potrivit Comisiei Electorale Centrale, care a centralizat 23,5% din rapoartele secțiilor electorale, relatează DW.

Alianța Armenia, condusă de fostul președinte Robert Kocharian, s-a clasat pe locul trei, cu aproximativ 9%, urmată de Partidul Armenia Prosperă, care a depășit pragul electoral cu 4,6%. Comisia a declarat că prezența la vot a fost de 59%.

Într-o conferință de presă desfășurată luni dimineață, Pașinian a declarat că partidul său Contractului Civil a învins, numind-o o „victorie istorică”.

Rezultatele preliminare oficiale sunt așteptate luni.

Partidul de guvernământ Contractul Civil al prim-ministrului Pașinian a avut ca rival apropiat în alegeri partidul pro-rus Armenia Puternică, scrutinul fiind considerat un fel de referendum privind eforturile de pace ale lui Pașinian cu Azerbaidjanul.

Sondajele i-au dat pe Pașinian și partidul său în frunte, cu până la 32% sprijin, comparativ cu doar 11% pentru Armenia Puternică.

Acest lucru pare să indice o oarecare susținere a eforturilor lui Pașinian de a apropia Armenia de Occident de când a ajuns la putere în 2018, deși nu va putea guverna singur dacă primele rezultate sunt confirmate.

În schimb, Armenia Puternică, formată anul trecut de miliardarul ruso-armean Karapetian, dorește ca Armenia să rămână aproape de Rusia, un partener comercial cheie și furnizor de energie.

Mass-media a relatat că poliția a percheziționat birourile Armeniei Puternice din orașul Giumri și a efectuat mai multe arestări.

Care este poziția Rusiei?

Apropierea Erevanului de Europa a stârnit furia Rusiei, fostul stăpân sovietic al Armeniei.

Luna trecută, președintele rus Vladimir Putin a lansat amenințări voalate cu privire la impactul economic negativ al unei îndepărtări de Moscova, dacă Armenia își va continua cursul.

În săptămânile dinaintea alegerilor, Rusia a luat măsuri pentru a face astfel de amenințări economice teoretice mai tangibile, introducând noi restricții asupra produselor armene, inclusiv asupra florilor și legumelor.

Putin a sugerat, de asemenea, că Armenia ar putea suferi o criză similară cu cea din Ucraina, spunând că problemele Kievului „au început odată cu eforturile de a se îndrepta spre aderarea la UE”.

Uniunea Europeană a luat măsuri pentru a contracara ceea ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit un caz de „transformare a relațiilor economice de către Moscova în arme pentru presiune politică”.



Ea a promis Armeniei 50 de milioane de euro, precum și condiții comerciale mai relaxate pentru bunurile vizate de sancțiunile Moscova.

Acordul de pace al lui Pașinian cu Azerbaidjanul în centrul atenției

Deși aflat în fruntea sondajelor preelectorale, Pașinian a fost criticat de opoziție și de unele segmente ale populației, care l-au acuzat de capitulare în fața Azerbaidjanului.

Armenia și Azerbaidjanul sunt implicate într-un conflict de lungă durată încă din anii 1980, în mare parte din cauza Nagorno-Karabah, un teritoriu separatist locuit de etnici armeni, care a fost recucerit de Azerbaidjan într-un război din 2023.

Criticii spun că Pașinian a făcut prea multe concesii Azerbaidjanului într-un acord mediat de SUA pe care l-a semnat în august anul trecut.

De asemenea, a fost acuzat de autoritarism, mulți dintre oponenții săi ajungând în spatele gratiilor în ultimii ani.

Guvernul și-a apărat acțiunile, spunând că cei închiși încercau să incite la lovituri de stat.



Duminică, poliția a declarat că a reținut peste 10 persoane sub suspiciunea de cumpărare de voturi, în timp ce trei membri ai unei comisii electorale locale au fost, de asemenea, reținuți peste noapte.



