Australia și Uniunea Europeană au semnat un acord comercial

Australia și Uniunea Europeană au semnat marți la Canberra un acord de comerț liber amplu, după ani de negocieri.

UE și Australia au anunțat marți adoptarea unui parteneriat inovator în materie de securitate și apărare. De asemenea, au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb (ALS) ambițios și echilibrat și au convenit să lanseze negocieri oficiale pentru asocierea Australiei la Orizont Europa, cel mai mare program de finanțare pentru cercetare și inovare din lume.

"Prin aceste măsuri, UE și Australia obțin rezultate reciproc avantajoase și își consolidează și mai mult relațiile deja strânse într-o perioadă de incertitudine geopolitică", potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Textul final al ALS a fost convenit în cadrul unei reuniuni a liderilor la Canberra, între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese. Parteneriatul pentru Securitate și Apărare (PSD) a fost semnat virtual de vicepreședinta Kaja Kallas și viceprim-ministrul australian și ministrul apărării, Richard Donald Marles, și ministrul afacerilor externe, Penny Wong, la 18 martie 2026.

"UE și Australia pot fi geografic îndepărtate, dar nu am putea fi mai apropiate în ceea ce privește modul în care vedem lumea. Cu aceste noi parteneriate dinamice privind securitatea și apărarea, precum și comerțul, ne apropiem și mai mult. Aceste acorduri au instituit structuri durabile, bazate pe încredere, pentru a sprijini pacea și securitatea prin forță; stimulând prosperitatea prin comerț bazat pe reguli și lucrând împreună pentru a susține instituțiile globale. Ne-am angajat să construim un viitor mai curat și mai digital pentru cetățenii, lucrătorii și întreprinderile noastre. Și transmitem un semnal puternic restului lumii că prietenia și cooperarea sunt ceea ce contează cel mai mult în perioade de turbulențe", a declarat șefa CE Ursula von der Leyen.

Vești despre Mercosur

În același timp, Acordul comercial UE-Mercosur va începe să se aplice provizoriu la 1 mai, a anunțat Comisia Europeană, menționând că a informat țările sud-americane cu privire la instrumentul necesar pentru implementarea acordului semnat în ianuarie și negociat timp de peste 25 de ani.

Printr-o notă verbală trimisă Paraguayului - gardianul legal al tratatelor Mercosur - Bruxelles-ul a finalizat ultima etapă procedurală. Prin urmare, acordul se va aplica provizoriu între UE și toate țările Mercosur care au finalizat ratificarea și și-au notificat oficial aderarea până la sfârșitul lunii martie. Argentina, Brazilia și Uruguay au făcut deja acest lucru. Paraguay, care a ratificat recent acordul, urmează să își trimită notificarea în curând, notează ANSA.

"Aplicarea provizorie asigură eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi, creând reguli previzibile pentru comerț și investiții”, a subliniat Comisia într-un comunicat. "Prin urmare, întreprinderile, consumatorii și fermierii din UE vor putea începe să beneficieze imediat de acord, în timp ce sectoarele sensibile ale economiei UE vor fi protejate pe deplin de garanții robuste”.

"Aplicarea provizorie va asigura și o cooperare mai strânsă între UE și Mercosur în problemele globale presante, cum ar fi drepturile lucrătorilor și schimbările climatice”, adaugă Bruxelles-ul, indicând că intrarea în vigoare a acordului, va crea lanțuri de aprovizionare mai rezistente și mai fiabile, deosebit de importante pentru fluxul previzibil de materii prime critice”. "Exportatorii”, continuă declarația, "vor putea afla mai multe despre cum să beneficieze de acest acord prin intermediul platformei Access2Markets”.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA