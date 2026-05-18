Bani din Fondul de Solidaritate al UE pentru România după inundațiile din 2025

Comisia a propus alocarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta Spania, România și Cipru să se redreseze după dezastrele climatice de anul trecut.

Acest sprijin financiar subliniază angajamentul UE de a fi alături de statele sale membre în perioadele de criză, asigurându-se că comunitățile afectate primesc asistența necesară pentru reconstrucție și restabilirea serviciilor esențiale, potrivit unui comunicat al CE.

La stabilirea acestor sume, Comisia a luat în considerare amploarea pagubelor cauzate de fiecare dezastru, astfel cum a fost raportată de fiecare țară, în conformitate cu normele FSUE, precum și disponibilitatea sa financiară.

România: repararea infrastructurii afectate de inundații

În mai și iunie 2025, România s-a confruntat cu inundații severe în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est, după câteva zile de precipitații abundente.

Salina Praid a suferit pagube semnificative atunci când apele provenite de la inundațiile râului Corund au erodat o parte din albia râului, compromițând infrastructura hidrotehnică și provocând pene de curent pe scară largă.

Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la refacerea zonelor afectate, asigurându-se că serviciile esențiale sunt restabilite cât mai repede posibil.



