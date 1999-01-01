BERD afirmă că taxele vamale americane sunt mai inofensive decât se aștepta

Impactul economic al taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump a fost „mult mai scăzut” decât se anticipa anul trecut, a declarat joi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), relatează AFP (Franța).

Curtea Supremă a SUA a anulat săptămâna trecută o mare parte din măsurile vamale ale lui Trump, determinându-l să impună pe baza altei legi o nouă taxă vamală de 10%, pe care a promis că o va mări la 15%.

Însă, aceste evoluții vor aduce doar schimbări „foarte limitate” în țările în care operează BERD, a declarat pentru AFP economista-șefă Beata Javorcik.

BERD a fost fondată în 1991 pentru a ajuta fostele state din blocul sovietic să adopte economii de piață liberă, extinzându-și ulterior activitatea în Orientul Mijlociu, Africa de Nord și anumite părți din Africa subsahariană.

„Impactul taxelor americane asupra țărilor în care operăm a fost limitat, mult mai mic decât se anticipa”, a spus Javorcik.

În cel mai recent raport, publicat joi, BERD a prognozat o accelerare a creșterii economice la 3,6% în acest an și o creștere suplimentară până la 3,7% în 2027.

„Există unele țări care ar putea beneficia de pe urma unor taxe mai mici, precum Serbia, Bosnia și Herțegovina, Moldova sau Tunisia, dar per ansamblu situația rămâne neschimbată”, a spus Javorcik.

Ea a atras atenția că „nu am resimțit încă pe deplin impactul taxelor”, deoarece o mare parte din exporturile din 2025 au ajuns pe piața americană înainte ca măsurile să intre în vigoare.

BERD a mai menționat că explozia inteligenței artificiale a stimulat importurile americane de produse tehnologice, inclusiv semiconductori.

Acest lucru le-ar putea aduce beneficii țărilor din Europa Centrală, Țările Baltice, Bulgaria și România, care exportă astfel de produse, a adăugat Javorcik.

Sursa: Rador Radio România