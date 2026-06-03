Bosnia: Bătălia secretă dintre Trump și Europa pentru controlul orașului Sarajevo

Cu patru luni înainte de alegeri cruciale, succesiunea Înaltului Reprezentant Christian Schmidt cristalizează tensiunile dintre Washington și europeni. O decizie este așteptată la Sarajevo zilele acestea, scrie Le Point.

Evenimentele din 3 și 4 iunie de la Sarajevo vor avea consecințe semnificative pentru viitorul Bosniei și Herțegovinei. Demisia din 11 mai a Înaltului Reprezentant pentru Bosnia și Herțegovina, germanul Christian Schmidt, a declanșat o bătălie diplomatică în culise pentru succesorul său. Washingtonul, după ce l-a ajutat pe Christian Schmidt să se retragă din "motive personale", promovează acum candidatura italianului Antonio Zanardi Landi, o mișcare care a stârnit unele suspiciuni în rândul mai multor parteneri europeni.

Pe lângă vârsta sa înaintată (75 de ani), Antonio Zanardi Landi are un palmares care ridică îngrijorări: fost ambasador la Belgrad sub Berlusconi, decorat cu Ordinul Prieteniei de Vladimir Putin după perioada petrecută la Moscova, este considerat prea îngăduitor față de sârbii bosniaci. Legăturile ideologice dintre Italia lui Meloni și administrația Trump sunt atent examinate de Paris în acest context tensionat.

Trebuie reamintit că, după Acordurile de la Dayton, Bosnia și Herțegovina a fost împărțită în două entități: Federația Bosnia și Herțegovina, cu o majoritate bosniacă și croată, și Republica Srpska, bastionul sârbilor ortodocși. Un al treilea teritoriu, districtul Brčko din nord-estul țării, nu se află sub controlul niciuneia dintre entități: este administrat autonom sub supraveghere internațională, o situație care i-a înfuriat constant pe sârbii bosniaci. Mai mult, cele trei popoare constitutive nu coincid exact în ceea ce privește granițele entităților: la treizeci de ani de la Acordurile de la Dayton, hărțile etnice și politice rămân două realități distincte pe care nimeni nu a reușit să le concilieze.

Mandatul lui Christian Schmidt a fost marcat de o reapariție a tensiunilor cu Republica Srpska. Washingtonul l-a acuzat că a folosit prea mult "puterile de la Bonn" - acele prerogative extraordinare care permit Înaltului Reprezentant să impună legi și să demită oficialii recalcitranți. Tocmai asta intenționează americanii să îngroape odată cu viitoarea numire a Înaltului Reprezentant. Washingtonul dorește ca succesorul lui Schmidt să aibă puteri limitate și să lase actorii locali să-și facă treaba. Pe scurt, Donald Trump îndeplinește o cerere a sârbilor bosniaci.

"La trei decenii după război, vremea în care străinii legiferau în locul organismelor naționale a apus", a insistat Zeljka Cvijanovic, membrul sârb al președinției tripartite, luni, 1 iunie, în timpul vizitei președintelui Consiliului European, António Costa, care se afla în turneu în Balcanii de Vest înainte de summitul UE-Balcani care va avea loc vineri, 5 iunie, la Tivat, în Muntenegru. Cvijanovic nu solicită închiderea imediată a biroului, ci o "strategie de ieșire" după o perioadă de tranziție de "activități tehnice", care să ducă la desființarea sa odată ce condițiile sunt îndeplinite.

Franța, pe un ton mai măsurat, sugerează o mai bună supraveghere a competențelor de la Bonn, dar numai dacă Înaltul Reprezentant rămâne o figură de încredere care respectă echilibrul fragil al regiunii.

"Dacă viitorul acestei țări este în Uniunea Europeană, atunci este important ca noul Înalt Reprezentant, care va fi numit de comitetul director al Consiliului de Implementare a Păcii, să întruchipeze alegerea Bosniei și Herțegovinei de a continua procesul de aderare la Uniunea Europeană", a concluzionat Antonio Costa, care nu a menționat dispariția sau întinderea puterilor de la Bonn.

Anul trecut a fost extrem de dificil, dar situația s-a calmat oarecum în urma încercărilor secesioniste ale Republicii Srpska, condusă de omul forte Milorad Dodik. Condamnat pe 1 august 2025 la un an de închisoare și șase ani de interdicție de a ocupa funcții publice pentru sfidarea deciziilor Înaltului Reprezentant, el a obținut transformarea pedepsei cu închisoarea într-o amendă de 36.500 de mărci bosniace (aproximativ 18.660 de euro) pe 12 august, amendă pe care a plătit-o prompt. A evitat închisoarea, dar ineligibilitatea sa rămâne. Astfel, Dodik, care rămâne liderul partidului SNSD (Alianța Social-Democraților Independenți), continuă să dicteze politicile Republicii Srpska din culise, prin intermediul succesorului său oficial, Sinisa Karan, care îi servește drept figură de referință.

Țara urmează să meargă la urne în octombrie pentru alegeri generale într-o atmosferă de suspiciune, deoarece ultimele alegeri regionale din Republica Srpska au fost marcate de fraude.

În plus, Bosnia încă nu a îndeplinit așa-numitul program "5+2", foaia de parcurs adoptată în 2008, care este o condiție prealabilă pentru închiderea biroului Înaltului Reprezentant - și, prin urmare, pentru încetarea protecției internaționale asupra acestei țări volatile. Atâta vreme cât obiectivele sale rămân neîndeplinite, unele țări europene consideră că ar fi iresponsabil să se desființeze instituția. Acesta este principalul lor argument împotriva Washingtonului, pe care îl suspectează că este de partea sârbilor.

Cele două obstacole cardinale sunt suficiente pentru a evalua amploarea întreprinderii. Primul este distribuirea activelor statului: timp de treizeci de ani, Republica Srpska a refuzat să recunoască faptul că resursele naturale, pădurile, terenurile agricole și infrastructura situate pe teritoriul său aparțin statului central Bosnia și Herțegovina.

Tocmai pe acest teren apare disputa privind conducta de gaz americană, un proiect care leagă terminalul GNL croat de Bosnia. Christian Schmidt a privit problema cu circumspecție. Se spune că acesta este unul dintre motivele care au precipitat înlăturarea sa de către Washington.

Al doilea obstacol rămâne reforma electorală. Pentru a o înțelege, trebuie să înțelegem structura kafkiană pe care Acordurile de la Dayton au lăsat-o moștenire Bosniei. Președinția țării nu este deținută de o singură persoană: este un organ colegial, compus din trei membri - un bosniac, un croat și un sârb - aleși separat de comunitățile lor. Cu alte cuvinte, pentru a candida la președinție, trebuie să te declari membru al unuia dintre cele trei popoare constitutive. Un cetățean care se definește pur și simplu drept "bosniac", fără a revendica nicio afiliere etnică, sau care este evreu, rom sau de origine mixtă, nu poate candida legal pentru cea mai înaltă funcție din țara sa.

În 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat această discriminare în cazul Sejdić-Finci: doi cetățeni bosniaci, unul evreu și celălalt rom, cărora li s-a refuzat dreptul de a candida. Șaisprezece ani mai târziu, nimic nu s-a schimbat. Fiecare comunitate se teme că reforma va eroda reprezentarea garantată prin Acordurile de la Dayton, singura plasă de siguranță pe care a cunoscut-o vreodată.

Între timp, numărătoarea inversă până la alegerile din octombrie continuă, cu o Constituție condamnată de CEDO și încă în vigoare. Numirea unui succesor cu un mandat redus în acest context ar înlătura ultimul arbitru internațional înainte de alegeri. Aceasta este ceea ce Denis Bećirović, membrul bosniac al președinției tripartite, a transmis vehement Consiliului de Securitate pe 12 mai. El este îngrijorat de părtinirea americană.El a făcut referire la contractul de lobby semnat de liderii Republicii Srpska cu o companie americană, ale cărei obiective explicite sunt de a influența politica Washingtonului față de Bosnia, de a obține sprijin internațional pentru secesiune și de a contesta fundamentele Acordului de la Dayton.

Denis Bećirović a denunțat de asemenea o conferință ținută la Zagreb, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe croat, în cadrul căreia ar fi fost vehiculate hărți care înfățișau împărțirea etnică a țării.Consiliul pentru Implementarea Păcii (PIC), înființat prin Acordurile de la Dayton, numește Înaltul Reprezentant. Totuși, nu toți cei 55 de membri ai săi votează: doar Consiliul Director ia decizia. Consiliul Director este format din unsprezece membri: Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Canada, Japonia, Rusia, Turcia (reprezentând Organizația Cooperării Islamice), precum și Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), condus de Kaja Kallas.

Nu există reguli scrise care reglementează metoda de vot. Din 1995, tradiția a fost ca decizia să fie luată prin consens. În 2021, rușii au denunțat această metodă de numire, dar nu au reușit să blocheze nominalizarea lui Christian Schmidt. De atunci, Rusia a încetat să mai contribuie la Biroul Înaltului Reprezentant, care este finanțat în proporție de 54% de Uniunea Europeană și 22% de Statele Unite.

Există un detaliu pe care Parisul nu îl poate ignora. Concentrarea Italiei asupra problemei bosniace a devenit izbitoare. Ambasadorul UE la Sarajevo este italianul Luigi Soreca, care ocupă funcția din septembrie 2024. Comandantul EUFOR Althea - forța militară europeană prezentă pe teren din 2004 - este generalul italian Maurizio Fronda, care a preluat funcția în ianuarie 2026.

Adăugarea unui Înalt Reprezentant italian pe această listă ar constitui o dominație fără precedent din partea unui singur stat membru asupra întregului aparat internațional din Bosnia. Într-un moment în care politica balcanică a lui Meloni ridică semne de întrebare tocmai cu privire la neutralitatea sa față de Belgrad și Vucic, această acumulare nu este nesemnificativă.

În seara zilei de 4 iunie, vom ști dacă Parisul a reușit să-și mențină poziția. Sau dacă ultimatumul american va depăși rezistența europeană și, odată cu ea, ultima garanție a unei țări care se pregătește să voteze peste patru luni.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA