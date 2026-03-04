Brazilia a ratificat acordul de liber schimb Mercosur cu Uniunea Europeană

Brazilia a ratificat oficial acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, alăturându-se Argentinei și Uruguayului în crearea unuia dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume.

Acordul, elaborat de zeci de ani, elimină majoritatea tarifelor, stimulează exporturile de ambele părți și a stârnit opoziția fermierilor europeni îngrijorați de importurile mai ieftine.

Senatul Braziliei a ratificat miercuri acordul dintre blocul Mercosur și Uniunea Europeană, care creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, relatează AFP, preluată de France 24.



Acordul îi implică pe cei patru membri fondatori ai blocului comercial sud-american și a fost deja ratificat de Argentina și Uruguay. Parlamentul Paraguayului trebuie să îl aprobe.

Comisia Europeană a anunțat săptămâna trecută că va implementa provizoriu acordul, în așteptarea deciziei Curții de Justiție a UE privind legalitatea acestuia.



Această decizie a înfuriat Franța, care s-a opus cel mai mult dintre țările membre acestui acord și a încercat fără succes să îl blocheze din cauza îngrijorărilor legate de fermierii săi, care se tem că vor avea de suferit din cauza produselor mai ieftine din Brazilia și celelalte țări din Mercosur.

Acordul a fost semnat în ianuarie, după 25 de ani de negocieri dificile.

Împreună, UE și Mercosur reprezintă 30% din PIB-ul global și peste 700 de milioane de consumatori.

Tratatul elimină tarifele pentru peste 90% din comerțul bilateral.

Acordul va favoriza exporturile europene de mașini, vin și brânzeturi, facilitând în același timp intrarea în Europa a cărnii de vită, de pui, zahărului, orezului, mierii și soiei din America de Sud.

Brazilia - cel mai mare producător mondial de cafea, carne și soia, printre alte produse alimentare - a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai acordului.

De partea europeană, Spania și Germania sunt în favoarea pactului, care va aduce beneficii exporturilor de utilaje și băuturi spirtoase către blocul Mercosur.

Însă unii fermieri europeni au reacționat cu furie, aducând tractoare în orașe precum Paris, Bruxelles și Varșovia în semn de protest față de afluxul temut de bunuri mai ieftine, produse cu standarde mai scăzute și cu pesticide interzise.

Acordul a fost nemulțumire și în România, în special PSD și AUR fiind nemulțumite, susținând că fermierii români se vor confrunta cu o concurență din partea femierilor din America de Sud, care nu trebuie să respecte regulile europene privind calitatea produselor și a chimicalelor folosite.