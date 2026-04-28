Bruxelles-ul ia în considerare rostogolirea împrumuturilor din perioada COVID

Comisia Europeană pregătește o analiză a implicațiilor rostogolirii datoriei din perioada Covid, a cărei rambursare ar urma să înceapă din 2028, relatează Bloomberg.

UE ia în considerare să amâne rambursarea sutelor de miliarde de euro pe care le-a împrumutat pentru a repara prejudiciile economice provocate de pandemia de Covid-19, ceea ce ar putea reaprinde disputa asupra uneia dintre cele mai controversate teme ale blocului comunitar – emiterea de datorie comună. Comisia Europeană pregătește o analiză a implicațiilor rostogolirii acestei datorii, a cărei rambursare ar urma să înceapă din 2028.

Președintele francez Emmanuel Macron — susținut de prim-ministrul Greciei — a afirmat weekendul trecut la Atena că nu are sens ca această datorie să fie rambursată imediat, în condițiile în care există o cerere ridicată pentru bondurile europene.

Pe termen scurt, dezbaterea ar putea influența disputa în desfășurare pe tema următorului buget pe șapte ani al UE, în condițiile în care o parte din negocierile tensionate legate de pachetul masiv de cheltuieli de 1,8 trilioane de euro se concentrează asupra modului în care blocul va finanța rambursarea celor peste 800 de miliarde de euro din datoria acumulată în timpul pandemiei.

Comisia Europeană, care susține că UE trebuie să genereze resurse proprii și să nu se bazeze exclusiv pe contribuțiile statelor membre, estimează că rambursările anuale ar fi de aproximativ 25 de miliarde de euro. Aceste sume ar putea intra în competiție cu noile priorități din următorul buget, inclusiv consolidarea capacităților militare și relansarea producției locale.

Tensiunile ar putea reizbucni între statele tradițional „austere” ale UE, precum Germania și Țările de Jos, și cele mai deschise către îndatorare, conduse de Franța.

Între timp, date noi publicate astăzi arată că așteptările privind inflația în rândul consumatorilor din zona euro au crescut pe toate segmentele în luna martie, un semnal îngrijorător pentru Banca Centrală Europeană, pe măsură ce aceasta evaluează efectele războiului din Iran.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA