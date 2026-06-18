Bruxelles-ul vrea să se apropie de Rusia pentru reluarea dialogului politic și negocierilor privind

Uniunea Europeană a activat deja procesul de reluare a dialogului cu Rusia. Bruxelles-ul a deschis canale de comunicare cu Kremlinul pentru a explora posibilitatea stabilirii unui dialog pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie El Pais.

Pedro Lourtie, șeful de cabinet al președintelui Consiliului European, António Costa, a vorbit la telefon cu un înalt oficial rus apropiat de Vladimir Putin. Aceasta este cea mai semnificativă apropiere la nivel european de la lansarea invaziei pe scară largă de către Moscova în februarie 2022, când Uniunea a întrerupt dialogul diplomatic cu Kremlinul și a trecut la sancțiuni dure pentru a izola Rusia.

În ultimele săptămâni, președintele Costa a colaborat îndeaproape cu liderii europeni în ceea ce privește o posibilă apropiere de Rusia și problemele care trebuie abordate "la momentul potrivit", a declarat un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European. Discuțiile, care au fost relatate inițial de Bloomberg, nu au acoperit "nicio problemă de fond", a subliniat o purtătoare de cuvânt.

"În orice scenariu viitor, UE are interese specifice pe care va trebui să le apere; prin urmare, este important să se stabilească canale diplomatice cu Rusia", a adăugat ea.

"În ultimele săptămâni, au fost stabilite scurte contacte diplomatice pentru a deschide canale de comunicare, dar nu au fost abordate probleme de fond. În orice scenariu viitor, UE are interese specifice pe care trebuie să le apere; prin urmare, este important să se stabilească canale diplomatice cu Rusia. UE nu este un mediator. Aceasta sprijină Ucraina în eforturile sale de a realiza o pace justă și durabilă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat Europa să joace un rol mai activ în crearea condițiilor pentru facilitarea negocierilor de pace".

Țările UE dezbat de luni de zile posibilitatea reluării dialogului politic și diplomatic cu Putin. Acest lucru este relevant cu atât mai mult acum, când Statele Unite se retrag din procesul de pace pe care președintele Donald Trump a încercat să-l consolideze, proces care a stagnat. Cu toate acestea, nu există unanimitate în rândul statelor membre în ceea ce privește consolidarea acestor canale de comunicare. În timp ce unii consideră că este necesar ca Europa să-și recâștige locul la masa negocierilor și să continue să sprijine Ucraina, alții sunt precauți și cred că Putin îi va manipula pe europeni.

Zelenski a îndemnat Europa să joace un rol mai activ în crearea condițiilor pentru facilitarea negocierilor de pace. Europenii au discutat chiar și despre crearea unui post de trimis special în acest scop. Au fost propuse nume precum fostul președinte finlandez Sauli Niinistö și actualul președinte finlandez Alexander Stubb, precum și fostul cancelar german Angela Merkel. La rândul său, Putin a mers până la a-l sugera ca potențial trimis european pe fostul lider german Gerhard Schöder, un apropiat al Moscovei care a lucrat pentru companii rusești.

Costa, care reprezintă cele 27 de țări ale UE, coordonează acum partenerii europeni pentru a face progrese într-o chestiune care până de curând era tabu: reluarea discuțiilor cu Rusia, cum să se facă și ce să se spună.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA