Budapesta s-a transformat într-o zonă de petrecere până târziu în noapte, cu oameni dansând în fața puburilor și mașini claxonând, în timp ce susținătorii partidului de opoziție Tisza își celebrau victoria zdrobitoare într-un scrutin crucial.

Alegerile, care au înregistrat o prezență record de 80% potrivit datelor preliminare, au pus capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului de dreapta Viktor Orban. Pentru ungurii care ciocneau pahare și fluturau steaguri în capitală, acest vot a însemnat o alegere pentru orientarea europeană a țării și pentru restaurarea democrației, erodată de Orban și guvernul său din 2010 încoace, relatează Reuters.





Celebrul Pod cu Lanțuri din Budapesta a fost iluminat în culorile naționale ale Ungariei, iar de-a lungul malului Dunării, zeci de mii de oameni au petrecut, fluturând steagul național și steaguri ale Uniunii Europene, unii ciocnind șampanie din pahare de hârtie.„Mă simt incredibil! Chiar incredibil! Nu credeam că se va întâmpla cu adevărat. M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, așa că sunt extrem de fericită”, a spus Szilvia, susținătoare Tisza, în timp ce oamenii urmăreau discursul de victorie al liderului opoziției, Peter Magyar.

Strigăte și cântece au izbucnit în metroul orașului, oamenii scandând „s-a terminat”. Alți susținători Tisza au sărbătorit la o petrecere de tip rave în fața clădirii emblematice a parlamentului. „Este o mare sărbătoare. Sunt foarte fericit. Aștept acest moment de ceva timp. Și sper ca noua conducere, noul prim-ministru, să fie cu adevărat un prim-ministru pentru toți ungurii, așa cum a spus”, a declarat Sandor Zoletnik, susținător Tisza.





„Incredibil!” „Nu pot descrie!” „Suntem atât de fericiți că Orban a plecat în sfârșit.” „Nu credeam că se va schimba ceva”, a spus un grup de tineri, îmbrățișându-se și sărind de bucurie.

„În sfârșit, după cel puțin 16 ani, simțim că există speranță. Simțim că există o șansă ca Ungaria să pornească în direcția corectă”, a spus unul dintre ei. Partidul Fidesz al lui Orban a avut cel mai scăzut sprijin în rândul tinerilor.





Fidesz, lansat inițial ca o mișcare de tineret de opoziție la sfârșitul anilor ’80, este susținut de doar 8% dintre alegătorii cu vârste între 18 și 29 de ani, potrivit unui sondaj realizat de Median, sau de 22% în rândul grupului mai larg de 18–39 de ani, conform Zavecz Research.

Traficul s-a oprit pe unele dintre principalele bulevarde, în timp ce mulțimile din fața puburilor au ocupat străzile, iar oamenii fluturau steaguri naționale, oprind mașinile. Sute de persoane s-au plimbat pe podurile peste Dunăre mult după miezul nopții.