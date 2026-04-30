Calitatea aerului se îmbunătățește în Europa, dar rămâne sub obiectivele UE pentru 2030

Raportul anual al Agenției Europene de Mediu evidențiază că poluarea aerului depășește standardele actuale în 20% din stațiile de monitorizare, scrie Le Monde.

S-au înregistrat progrese, dar se mai pot face îmbunătățiri: aceasta este concluzia raportului anual al Agenției Europene de Mediu (AEM) privind calitatea aerului, publicat joi, 30 aprilie. Deși situația se îmbunătățește în Europa, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a îndeplini obiectivele Uniunii Europene (UE) pentru 2030, consideră agenția.

"Standardele UE au fost în general îndeplinite în majoritatea părților Europei în ceea ce privește particulele fine (PM2,5) și dioxidul de azot (NO2)", a scris AEM într-un comunicat. Cu toate acestea, la aproape 20% din stațiile de monitorizare, "poluarea aerului rămâne peste standardele UE de calitate a aerului, în special pentru particulele fine cu un diametru de 10 microni (µm) sau mai puțin (PM10), ozonul de joasă altitudine (O3 ) și benzo(a)pirenul (BaP)", a continuat agenția.

Analiza SEE acoperă treizeci și nouă de țări europene, inclusiv cele douăzeci și șapte de state ale UE și alte doisprezece țări membre sau asociate ale agenției (de exemplu, Elveția, Norvegia, Turcia, Albania).

Agenția avertizează că statele membre ale UE vor trebui să își pună în aplicare foaia de parcurs pentru a putea respecta limitele de calitate a aerului pentru 2030, stabilite în 2024. "Pentru majoritatea poluanților, decalajul față de obiectivul pentru 2030 este semnificativ și va necesita probabil măsuri suplimentare", insistă AEM, care menționează eforturile care vor fi depuse în ceea ce privește particulele fine.

Unele decizii politice nu merg în această direcție, după cum o demonstrează recenta abolire în Franța a zonelor cu emisii reduse (LEZ) împotriva vehiculelor poluante.

În plus, obiectivele UE pentru 2030 sunt încă mult sub recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, actualizate în 2021.

Agenția europeană subliniază și lipsa progreselor semnificative în ceea ce privește ozonul de joasă altitudine, "care nu a scăzut semnificativ" și a cauzat 63.000 de decese în UE în 2023. "Se preconizează că schimbările climatice vor agrava poluarea cu ozon în Europa din cauza frecvenței și intensității crescute a condițiilor meteorologice legate de căldură care favorizează formarea acestuia", subliniază AEM.

Agenția consideră că acțiunile la nivel local și național "s-ar putea să nu fie suficiente", deoarece ozonul și precursorii săi călătoresc pe distanțe lungi. "Reducerea eficientă depinde și de consolidarea cooperării europene și internaționale pentru combaterea poluării transfrontaliere a aerului", insistă agenția.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA