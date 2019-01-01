Care este singurul stat în Europa în care oamenii cheltuiesc mai mult decât câștigă

Nivelurile nete de economisire a gospodăriilor variază foarte mult în Europa, Grecia fiind singura țară în care gospodăriile cheltuiesc mai mult decât câștigă. Experții indică prudența și pensionarea ca fiind principalele motive pentru economisire.

Oamenii economisesc din diverse motive, ceea ce îi ajută să facă avere și să se pregătească pentru cheltuieli neprevăzute. Un sondaj recent a arătat că aproape două treimi dintre europeni economisesc din prudență, în timp ce pensionarea este principalul motiv pentru jumătate dintre ei, potrivit TRUD.

În ce țări europene oamenii economisesc cel mai mult? Și ce parte din venitul de care dispun pun europenii deoparte? Economiile nete ale gospodăriilor reprezintă partea din venitul acestora care nu este cheltuită pentru consumul final.

Potrivit Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, economiile nete ale gospodăriilor variază foarte mult în Europa. În 2024 sau 2025, acestea variază de la -9,3% în Grecia la 14,7% în Suedia și Ungaria, comparativ cu o medie pentru UE de 8,1%.

Grecia este singura țară aflată în teritoriu negativ. Aceasta înseamnă că gospodăriile de acolo au cheltuit mai mult decât venitul lor net disponibil, apelând la economii sau împrumutându-se pentru a-și finanța cheltuielile.

Alături de Ungaria și Suedia, rata netă de economisire a gospodăriilor depășește 10% în Republica Cehă (13,7%), Franța (12,8%), Germania (10,3%) și Olanda (10,2%). Spania (9,2%) și Irlanda (9%) rămân, de asemenea, peste media UE.

Regatul Unit și Italia: Marile economii au cele mai mici rate de economisire

În timp ce Franța, Germania și Spania au rate de economisire mai mari decât media UE, Regatul Unit (4,7%) și Italia (3,2%) raportează rate comparativ mai mici.

În Letonia, rata este zero - ceea ce înseamnă că gospodăriile cheltuiesc fiecare bănuț din venitul lor. Slovacia (2%), Estonia (3%), Portugalia (3,4%) și Lituania (3,8%) sunt toate sub 4%.

Două țări scandinave sunt, de asemenea, sub media UE: Danemarca (7,5%) și Finlanda (4,4%).

„Calcularea ratelor de economisire a gospodăriilor este foarte complicată, iar compararea între țări este și mai complicată”, a declarat, pentru Euronews Business, Michael Haliassos, profesor la Universitatea Goethe din Frankfurt.

El a subliniat dificultățile în măsurarea atât a venitului disponibil, cât și a consumului gospodăriilor.

Venitul este predispus la raportare inexactă sau subraportare, adesea din cauza fricii de autoritățile fiscale sau a preocupărilor legate de confidențialitate.

Consumul, pe de altă parte, este dificil de cuprins în sondaje, deoarece este supus problemelor de memorare, iar abordările pentru a face față acestor probleme de măsurare pot varia de la o țară la alta.

Haliassos a remarcat că Grecia a avut cea mai mare pondere de gospodării cu un consum peste venit din UE în punctul culminant al crizei datoriilor suverane din 2015, iar în 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, când oportunitățile de consum au scăzut dramatic, țara se afla pe locul al doilea după România.

Rata de economisire a Greciei a fost în mare parte pozitivă la începutul anilor 2000, deși a scăzut pentru scurt timp sub zero în mai multe rânduri.

Lucrurile s-au schimbat brusc din 2010 încoace, deoarece criza datoriilor a împins rata adânc în teritoriul negativ, ajungând la un minim de -16,5% în 2013. Nu și-a revenit niciodată complet.

După ce s-a apropiat de zero în 2021, Grecia a scăzut din nou la -12,2% în 2022 și de atunci a oscilat în jurul a -9%.

Media UE a rămas în general stabilă în aceeași perioadă, cu o creștere bruscă la 12,4% în 2020, deoarece restricțiile impuse din cauza pandemiei au lăsat gospodăriile cu mai puțini bani de cheltuit.

Grecia a fost una dintre țările UE în 2024 în care nivelul mediu al venitului brut disponibil ajustat al gospodăriilor pe cap de locuitor a fost cu peste 20,0% sub media UE, potrivit Eurostat.

Michael Haliassos a subliniat că nu există economii constante mari și mici în țările din UE, dar acestea sunt supuse răspunsurilor diferitelor țări la diferite crize.

„Factorii cheie care determină nivelul de economisire sunt structura pe vârste a populației și răspunsul diferitelor grupe de vârstă și ocupaționale ale gospodăriilor la crizele emergente”, a spus el.

Charles Yuji Horioka și Luigi Ventura au descoperit că generozitatea plaselor de siguranță socială pare să influențeze importanța motivelor individuale pentru a economisi.

Oamenii sunt dispuși să economisească mai puțin pentru pensie în țările cu pensii publice generoase și mai puțin pentru cheltuieli neprevăzute în țările cu sisteme de sănătate publică puternice.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA