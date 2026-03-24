Care sunt principalele puncte ale acordului comercial între Australia și Uniunea Europeană

Acordul comercial dintre Australia și Uniunea Europeană mai trebuie ratificat de Consiliul European.

Principalele puncte ale acestui acord:

Carne, denumiri de origine protejate, mașini electrice și minerale critice: Australia și Uniunea Europeană (UE) au semnat marți, 24 martie, la Canberra, un acord de liber schimb amplu, care va intra în vigoare după aprobarea de către Consiliul European.

Oțelul este exclus, chiar dacă industria siderurgică europeană se confruntă cu dificultăți semnificative.

Canberra estimează că acordul ar putea adăuga 7,8 miliarde de dolari australieni (4,7 miliarde de euro) la PIB-ul Australiei până în 2030.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a numit un "acord reciproc avantajos". Comerțul dintre UE și Australia s-a ridicat la 49,4 miliarde de euro în 2024.

Principalele sindicate agricole din Europa au denunțat "concesiile inacceptabile" făcute Australiei în sectoare sensibile precum carnea de vită, carnea de ovine, zahărul și orezul. În ciuda cotelor scutite de taxe vamale limitate, acestea au subliniat "efectul cumulativ" al acordurilor comerciale cu Mercosur și apoi cu Australia. "Seria neagră continuă pentru agricultura europeană", a deplâns Copa-Cogeca, lobby-ul agricol european.

Carne

Cota de carne de vită australiană permisă să intre pe piața UE va crește de peste zece ori în următorul deceniu față de nivelul său actual.

Această cotă de 30.600 de tone a fost un punct cheie de blocaj în timpul negocierilor. Aceasta va include 55% carne de vită hrănită cu iarbă, scutită de tarife vamale, și 45% supusă unui tarif redus de 7,5%.Doar o treime din cotă va fi aplicată în primii cinci ani, înainte de implementarea completă.În acest sens, acordul este mai apropiat de poziția europeană, care solicita o limită de 30.000 de tone, comparativ cu cele 40.000 de tone dorite de fermierii australieni.

UE va permite, de asemenea, importul a 25.000 de tone de carne de oaie și capră australiană, animale hrănite cu iarbă, care va fi introdusă treptat pe parcursul a șapte ani.

Denumiri geografice

Acordul include și denumiri geografice europene, apărate cu înverșunare în UE, care, de la șampania franceză la whisky-ul irlandez, au reprezentat un punct de blocaj major.

Producătorii de vin australieni vor putea folosi termenul "prosecco" pentru vinul lor spumant pe piața internă, dar vor trebui să înceteze să-l mai folosească pentru exporturi după zece ani.

Australia va avea voie să continue să utilizeze anumite denumiri geografice, cum ar fi feta și Gruyère, atunci când producătorii folosesc aceste denumiri de cel puțin cinci ani.

Cei care nu au îndeplinit această condiție vor trebui să schimbe numele - anume ouzo (băutură spirtoasă grecească) produsă în Australia și brânza italiană Fontina.

"Producătorii australieni de parmezan vor fi mulțumiți, dar cei care produc feta și Gruyère nu vor fi", a declarat Lisa Toohey de la Universitatea din New South Wales pentru Agence France-Presse (AFP).

În schimb, fermierii și companiile agroalimentare europene vor beneficia de un acces îmbunătățit la piața australiană.

Taxele vamale vor fi eliminate pentru exporturile europene cheie, cum ar fi brânza, vinul, fructele și legumele și ciocolata. Acest lucru va economisi fermierilor europeni un miliard de euro din taxe vamale, a declarat Ursula von der Leyen.

Vehicule electrice

Producătorii auto europeni vor beneficia de creșterea pragului de impozitare a mașinilor de lux australiene pentru vehiculele electrice la peste 120.000 de dolari australieni (72.100 de euro), ceea ce va permite scutirea a trei sferturi din vehiculele electrice.

Cu toate acestea, negociatorii europeni nu și-au atins pe deplin obiectivul, deoarece sperau că Australia își va elimina taxa pe mașinile de lux, care implică o taxă de 33% pentru vehiculele care depășesc un anumit preț.

În același timp, va fi eliminată și o taxă de 5% pentru toate importurile de mașini europene. Acest lucru va contribui la reducerea costurilor și la "creșterea adoptării vehiculelor electrice", a declarat Canberra, deoarece țara urmărește să atingă neutralitatea emisiilor de carbon în următoarele decenii.

Minerale critice

Canberra a anunțat "suprimarea" taxelor la exporturile sale de minerale critice.

Acordul își propune să ofere UE un acces mai mare la minerale critice, inclusiv aluminiu, litiu și mangan.Mineralele critice sunt esențiale pentru tehnologii curate, cum ar fi turbinele eoliene și bateriile vehiculelor electrice. Australia are zăcăminte mari de asemenea minerale.

Sursa: FRANCE 24/RADOR RADIO ROMÂNIA