Care sunt prioritățile de negociere ale PE pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene

Comisia pentru bugete (BUDG) a Parlamentului European a votat raportul prin care sunt stabilite prioritățile de negociere ale Parlamentului pentru viitorul Buget multianual al Uniunii Europene 2028–2034.

- Comisia pentru bugete solicită ca bugetul post-2027 să fie de 1,27% din VNB-ul UE și să excludă costurile de rambursare a datoriei

- Apărarea și competitivitatea sunt noi priorități, dar finanțarea coeziunii și a agriculturii trebuie protejată

- Flexibilitatea fără transparență ar submina încrederea publicului în UE

Urmează votul în plenul Parlamentului European, în ultima săptămână din aprilie.

Deputații europeni au aprobat miercuri poziția de negociere privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034, inclusiv o defalcare a sumelor pe care doresc să le aloce fiecărui program de finanțare al Uniunii.

Bugetul UE pentru perioada 2028-2034 (cadrul financiar multianual – CFM) ar trebui stabilit la 1,27% din VNB-ul UE, fondul de redresare NextGenerationEU (0,11% din VNB) fiind în afara plafoanelor bugetare, conform raportului intermediar adoptat de Comisia pentru bugete cu 26 de voturi, 9 împotrivă și 5 abțineri. Aceasta reprezintă o creștere de 10% față de propunerea Comisiei din iulie 2025, iar deputații europeni propun alocarea uniformă a acestei finanțări sporite între cele trei rubrici ale bugetului care finanțează prioritățile UE și asigurarea faptului că bugetul este protejat de șocurile inflaționiste.

Deputații europeni spun că aceasta este suma minimă de bani de care UE are nevoie pentru a-și îndeplini angajamentele, a răspunde așteptărilor cetățenilor și a aborda provocările majore, inclusiv războiul la scară largă din Europa, provocările economice și sociale, un decalaj de competitivitate și agravarea crizelor climatice și de biodiversitate.

Ei subliniază că următorul buget pe termen lung al UE trebuie să rămână un buget de investiții care să sprijine politicile UE, cetățenii, regiunile, întreprinderile și IMM-urile, asigurând în același timp valoarea adăugată a UE în comparație cu cheltuielile naționale.



Deși raportul nu modifică structura CFM propusă de Comisie, deputații se opun ferm renaționalizării bugetului UE, respingând o Uniune „à la carte” și avertizând că abordarea Comisiei „un plan per stat membru” ar putea submina politicile UE, ar putea reduce transparența și ar putea crea concurență între beneficiari.



Finanțare distinctă și mai mare pentru programele cheie

Deputații europeni doresc politici puternice și finanțate în mod adecvat, cu alocări distincte pentru politicile din cadrul planurilor de parteneriat naționale și regionale, inclusiv Politica Agricolă Comună și Politica în domeniul pescuitului, inclusiv pentru regiunile ultraperiferice, Politica de Coeziune, Fondul Social European și Afaceri Interne. De asemenea, deputații subliniază că autoritățile regionale și locale ar trebui să fie pe deplin implicate în planificarea și implementarea programelor, potrivit unui comunicat al Parlamentului European.



Deputații europeni salută propunerea Comisiei de dublare a finanțării pentru consolidarea competitivității, capacității de apărare, inovării, tranziției digitale și verzi, infrastructurii, sănătății, educației și culturii UE.

Totodată, ei solicită un sprijin sporit pentru programe cheie precum Fondul european pentru competitivitate (ECF), Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Erasmus+, AgoraEU și mecanismul de protecție civilă, împreună cu o finanțare dedicată pentru acțiunile EU4Health, precum și pentru acțiunile legate de LIFE în cadrul ECF.

Deși susțin creșterea resurselor pentru acțiunea externă, deputații europeni afirmă că suma propusă este încă insuficientă și solicită o finanțare mai solidă pentru extindere, dezvoltare, sprijin pentru Ucraina, cooperare multilaterală și ajutor umanitar.



Transparența și responsabilitatea sunt amenințate



Deputații europeni avertizează împotriva mutării opțiunilor politice cheie în programele de lucru ale Comisiei fără implicarea Parlamentului, subliniind că simplificarea nu trebuie să submineze transparența, responsabilitatea sau supravegherea democratică.

De asemenea, aceștia își exprimă îngrijorarea cu privire la finanțarea pe scară largă care nu este legată de costuri, ceea ce ar putea îngreuna auditul adecvat. Deși recunosc nevoia de flexibilitate, aceștia avertizează că flexibilitatea fără transparență ar putea submina încrederea publicului în UE.

Respectarea valorilor UE și a statului de drept este o condiție prealabilă pentru accesarea fondurilor UE, evitând în același timp penalizarea beneficiarilor finali în urma încălcărilor statului de drept de către guvernele lor.







