Cât de rusofili sunt grecii

Majoritatea grecilor (52%) consideră că Grecia are legături culturale mai profunde cu Rusia decât cu Europa și Occidentul în general, după cum arată rezultatele unui sondaj realizat de agenția QED, relatează publicația elenă Kathimerini.

În privința statului rus, opinia publică din Grecia este împărțită (48% opinie pozitivă, 42% opinie negativă), dar este favorabilă, în mod clar, față de ruși, ca popor, (67% opinie pozitivă față de 26% negativă). Elementele care contribuie pozitiv la imaginea Rusiei sunt în principal tradiția ortodoxă (81%), puterea ei energetică (74%) și arta/literatura rusă (71%). Pe de altă parte, relațiile Rusia-Turcia sunt singurul factor care pare să aibă un impact negativ asupra majorității (55%).

Când grecii se gândesc la Rusia, cel mai puternic concept pozitiv din mintea lor este „conducere puternică” (46%) și creștinism (18%). Pe de altă parte, aceștia afirmă că asociază negativ Rusia cu termenii „autoritarism” (51%) și „comunism” (26%). Rezistența URSS față de Germania lui Hitler (33%) și Revoluția Greacă de la 1821 (26%) au un impact pozitiv asupra imaginii Rusiei. Cu toate acestea, astăzi, războiul din Ucraina reprezintă o lovitură uriașă, afectând negativ imaginea Rusiei pentru 51% din respondenți.

Este Rusia mai bună decât Europa pentru greci?

Kostis Kornetis, cercetător la Fundația Națională de Cercetări, a explicat într-un podcast motivele pentru care grecii s-au exprimat atât de favorabil în legătură cu Rusia de-a lungul timpului. După cum subliniază el, imaginea unei rusofilii unidimensionale nu corespunde realității; dimpotrivă, predomină o ambivalență structurală. Deși Grecia rămâne integrată instituțional, cultural și economic în Occident, ea menține și o neîncredere sentimentală față de acesta, iar Rusia funcționează adesea ca o contrapondere simbolică.

Atitudinea pozitivă față de Rusia nu se limitează la anumite spații ideologice, ci apare atât în zona de stânga, cât și la centru și în zona de dreapta, ceea ce face ca Rusia să funcționeze ca „o oglindă a unor nevoi și așteptări diferite, după caz”.

În același timp, grecii par să separe politica Rusiei de poporul rus, față de care mențin un nivel ridicat de simpatie. Kornetis atribuie această asociere rezistentă în timp în principal legăturilor culturale și istorice, precum ortodoxia, moștenirea bizantină comună și referințele istorice care au modelat un imaginar colectiv puternic. Însă după cum subliniază cercetătorul, ideea unei Rusii ca aliat alternativ stabil al Greciei este mai degrabă un mit decât o realitate istorică.

În ciuda evoluțiilor geopolitice, precum războiul din Ucraina, imaginarul filorus nu a dispărut din Grecia, dar prezintă fisuri și se transformă treptat. Majoritatea grecilor nu sunt atât de naivi referitor la Rusia. Rusia va continua să existe ca punct de referință în chestiuni politice, dar asta nu înseamnă că este și o cheie a succesului pentru cei care încearcă să exploateze tema Rusia în scopuri politice.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA