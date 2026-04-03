Către un NATO "sub conducere europeană"?

Europenii trebuie să își asume mai multe responsabilități în cadrul Alianței Atlantice, astfel încât NATO să se afle "sub conducere europeană" în viitor.

Asta au convenit, vineri, la Paris, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și ministrul delegat francez pentru Forțele Armate, Alice Rufo, potrivit cabinetului ministrului, scrie lalibre.be.

"Cadrul general pentru direcția în care dorim să ducem alianța este, potrivit cuvintelor ambasadorului american, un NATO condus de Europa, lucru pe care îl susținem pe deplin", a argumentat biroul lui Alice Rufo, menționând o "convergență franco-americană în ceea ce privește acest obiectiv".

În timpul vizitei sale la Paris, ambasadorul Whitaker s-a întâlnit și cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și cu șeful Statului Major al Apărării.

Vizita planificată de mult timp are loc în contextul în care președintele SUA i-a atacat dur în ultimele zile pe europenii din NATO, numindu-i "lași" pentru că i-au respins cererea de a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, punând sub semnul întrebării participarea Statelor Unite la NATO.

Matthew Whitaker a vizitat și sediul Coaliției Voluntarelor, de lângă Paris, care reunește țări pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei în urma unui armistițiu.

Pentru cabinetul ministrului delegat pentru Forțele Armate, "eforturile coaliției sunt o formă de prefigurare a unui viitor pilon european al Alianței", Statele Unite venind în sprijinul europenilor și nu invers.

Membrii europeni ai NATO s-au angajat să își crească drastic cheltuielile pentru apărare în fața spectrului unui conflict cu Rusia și să mențină Statele Unite la bord, care intenționează să se concentreze asupra amenințării chineze.

Confruntați cu așteptările americane, "depinde de noi să fim clari în ceea ce privește modul în care putem lucra împreună pentru atingerea acestui obiectiv într-un mod ordonat și calm, departe de zgomot și furie", în special la următorul summit NATO de la Ankara, în iulie, a susținut aceeași sursă.

În timpul întâlnirii, ambasadorul american, potrivit biroului ministrului, și-a exprimat, de asemenea, "marea dorință de o implicare europeană puternică" în securizarea Strâmtorii Ormuz, specificând în același timp că "nu solicita acest lucru în cadrul Epic Fury", denumirea dată operațiunii americane împotriva Iranului.

Franța și europenii refuză să participe la războiul declanșat pe 28 februarie de atacurile israeliene și americane împotriva Iranului.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA