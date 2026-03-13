Ce modificări aduce cadrul juridic european "Eu Inc" pentru înființarea online a companiilor

O piață unică de 450 de milioane de cetățeni capabilă să concureze cu Statele Unite și China.

Pe 18 martie, Comisia Europeană va prezenta propunerea sa pentru cel de-al 28-lea regim, cadrul juridic conceput pentru a completa cele 27 de sisteme naționale și a oferi, în special startup-urilor și scaleup-urilor, o formă corporativă unică, simplă și recognoscibilă în întreaga Uniune, scrie Corriere della Sera.

Noile societăți cu răspundere limitată europene vor putea fi înființate în 48 de ore, la un cost maxim de 100 de euro, operațiunile fiind efectuate în întregime online, permițând întreprinderilor să opereze pe piața unică ca și cum s-ar afla într-o singură țară, fără a fi nevoite să navigheze prin jungla de reglementare a celor 27 de sisteme naționale.

Proiectul Propunerea Bruxelles-ului, conform unei schițe consultate de agenția ANSA, își propune să reducă drastic birocrația care încetinește în prezent expansiunea companiilor dincolo de granițele naționale: înregistrarea societăților comerciale din UE se va realiza folosind statute comunitare standard, cu o procedură centralizată legată de registrele comerciale naționale.

Toate fazele vieții corporative - de la înregistrare la administrare și lichidare - vor fi gestionate prin utilizarea de proceduri complet digitale.

Printre cele mai așteptate inovații - care vor fi prezentate de vicepreședintele UE pentru suveranitate digitală, Henna Virkkunen - se numără Planul european de acționariat pentru angajați (EU-ESOP). Companiile vor putea emite warant - drepturi convertibile în acțiuni după o perioadă de maturare - oferind stock option în cadrul unei scheme unice valabile în întreaga UE.

Venitul rezultat va fi impozitat o singură dată, la vânzarea acțiunilor, depășind diferențele de impozitare care complică în prezent utilizarea acestor instrumente în UE-27.

Reguli flexibile

Noul regim, complet opțional, va introduce și reguli mai flexibile pentru atragerea de capital: EU Inc. va putea emite acțiuni fără valoare nominală și va utiliza instrumente tipice de capital de risc, facilitând intrarea investitorilor europeni și internaționali.

De asemenea, Bruxelles-ul promite o reducere semnificativă a sarcinilor administrative, cu condiția ca datele furnizate la înregistrare să fie transmise automat autorităților competente, evitând duplicarea birocratică. Această simplificare are beneficii tangibile: estimările preliminare sugerează că reforma va genera economii de până la 440 de milioane de euro pentru întreprinderile de pe întregul continent.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA