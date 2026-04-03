Ce spun bulgarii după introducerea monedei euro

Monitorizarea opiniei publice arată că, potrivit a 83% dintre bulgari, reforma monetară decurge calm și fără probleme, transmite agenția de presă Mediapool.

La trei luni de la introducerea monedei euro, noua monedă este deja o parte firească din viața de zi cu zi a oamenilor. Perioada inițială de adaptare a trecut fără perturbări serioase, iar conform celui mai recent sondaj de opinie, realizat de Alfa Research, în februarie 2026, privind procesul de introducere a monedei euro, acesta arată o preponderență clară a evaluărilor generale pozitive față de cele negative, în raport de 83% la 16%.

Sondajul definește ca factor cheie pentru buna desfășurare a procesului de introducere a monedei euro nivelul ridicat de conștientizare al întreprinderilor și cetățenilor, atins prin campania de informare la scară largă desfășurată, coordonată și implementată în principal de Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Bulgariei (BNB). În total, trei din patru bulgari adulți - 76% - se consideră a fi foarte bine sau destul de bine informați.

Pe măsură ce procesul de tranziție lină și fără probleme către euro progresează, acesta duce și la o creștere a sprijinului pentru apartenența țării la zona euro. Aprobarea aderării la Uniunea Monetară domină categoric în fața opiniilor pesimiste. Sondajul reprezentativ la nivel național arată că atitudinile pozitive față de apartenența Bulgariei la zona euro predomină deja. Aproximativ 54% dintre cetățeni aprobă introducerea monedei euro, în timp ce 41% rămân critici față de schimbare. În rândul întreprinderilor, sprijinul este chiar mai mare - aproape trei sferturi dintre companii evaluează pozitiv aderarea la zona euro.

Unul dintre factorii care stau la baza acestei atitudini este tranziția lină către noua monedă. Unii oameni recunosc că au avut îngrijorări la început, dar procesul în sine s-a dovedit a fi mai organizat și previzibil decât se așteptau.

Sondajul privind experiența practică arată, de asemenea, că o mare parte dintre oameni s-au obișnuit relativ repede cu noua monedă. 69% dintre respondenți declară că au trecut cu ușurință la plăți doar în euro după încheierea perioadei de dublă circulație. Ponderea respondenților care spun că magazinele au dificultăți în a da restul în euro a scăzut de la 57% în ianuarie la 14% în februarie.

În ceea ce privește specificul afacerilor, sondajul a consemnat că două treimi dintre companii nu au întâmpinat dificultăți în urma introducerii monedei euro. 8% - în principal microîntreprinderi, întreprinderi familiale și producători agricoli - au susținut că au întâmpinat dificultăți mai mari. În ceea ce privește aspectele mai importante, cum ar fi încheierea contabilă și fiscală a anului 2025, 90% dintre companii au declarat că sunt familiarizate cu aceasta și nu se așteaptă la dificultăți.

La trei luni de la trecerea la moneda euro, odată cu acumularea de experiență zilnică, noua monedă este din ce în ce mai mult percepută ca o parte normală a vieții economice și sociale din Bulgaria.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA