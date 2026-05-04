Cererea de plată 4 din PNRR a trecut de evaluarea preliminară a Comisiei Europene

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni că cererea de plată 4 din cadrul PNRR a trecut de evaluarea preliminară din cadrul Comisiei Europene. România urmează să primească 2,622 miliarde de euro.

”Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor și țintelor pe Cererea de plată 4 au fost încheiate, astfel încât pe Cererea de plată 4 vom avea o cerere curată de 2,62 miliarde de euro componente de grant, care va fi formalizată în perioada imediat următoare”, a declarat după ședința de guvern Dragoș Pîslaru.

Dacă evaluarea preliminară este favorabilă, procesul devine unul formal și va fi finalizat în ședința Colegiului comisarilor europeni de săptămâna viitoare, pe 13 mai putând avea loc anunțul oficial al aprobării cererii de către Comisia Europeană.

În privința cepunerii Cererii de plată 5, Dragoș Pîslaru consideră că s-ar putea face la sfârșitul lunii iunie, iar în cazul în care cererea va fi aprobată, România va mai primi încă un miliard de euro.



Pîslaru a mai anunțat că România a încheiat negocierile cu Norvegia și cu țările din Spațiul Economic European Liechtenstein și Islanda, pentru a putea beneficia de finanțarea de 497,6 milioane de euro.



