Charles Michel își reglează conturile cu "super-autoritara" Ursula von der Leyen

Într-un interviu acordat publicației Brussels Times, care probabil va genera discuții considerabile, fostul președinte al Consiliului European a criticat-o aspru pe președinta Comisiei Europene.

Remarcile sale ar putea reaprinde dezbaterea privind confuzia privind rolurile instituționale în cadrul UE, notează COURRIER INTERNATIONAL.

"Niciodată nu am întâmpinat atâtea dificultăți în a colabora cu o colegă [...]. Are un mod super-autoritar de a guverna; cu ea, comisarii nu mai au absolut niciun rol [...] von der Leyen ar trebui să lucreze pentru apărarea pieței unice, dar nu s-a făcut nimic. Ar trebui să lucreze pentru piețele financiare. Nu s-a făcut nimic. În acest domeniu, rezultatul este nul și este o tragedie. Sunt dur. Sunt crud. Pentru că am văzut asta din interior".

Acest atac direct este doar parțial surprinzător, având în vedere relația tensionată, binecunoscută, dintre acești doi foști colegi din instituțiile europene.

Timp de cinci ani, din 2019 până în 2024, Michel și von der Leyen au fost cele două fețe cele mai recunoscute ale UE, dar diferendele lor politice nu au fost un secret în cercurile diplomatice de la Bruxelles. Din 6 aprilie 2021, acestea au devenit evidente și publicului larg. În acea zi, cei doi lideri se aflau la Ankara pentru a se întâlni cu Recep Tayyip Erdoğan, iar odată ajunși acolo, președintele turc l-a invitat pe Michel să stea lângă el, lăsând-o pe von der Leyen deoparte. Acest comportament a fost considerat sexist de mulți, care l-au acuzat pe oficialul belgian că nu a reacționat.

"Comisia a decis să exploateze acest incident"

Cinci ani mai târziu, fostul președinte al Consiliului European a reluat aceste evenimente. Dar nu pentru a-și cere scuze. Dimpotrivă."Toată lumea știe și a văzut cum a decis Comisia să exploateze acest incident pentru a încerca să acapere mai multă putere, în special la nivel instituțional, și pentru a se amesteca în domenii care nu sunt de competența sa".

Acest ultim atac al lui Michel nu este nesemnificativ. Conform tratatelor care guvernează UE, politica externă nu este într-adevăr de competența Comisiei Europene. Pe lângă fostul prim-ministru belgian, alții au acuzat-o anterior pe von der Leyen că își arogă competențe care nu îi revin.

Și el nu este singurul care o critică pentru că este o figură excesiv de centralizatoare, dorind să controleze totul.

Michel Barnier, de exemplu, negociatorul-șef al UE pentru Brexit și perioada post-Brexit până în martie 2021, vorbise despre o "derivă autoritară" a liderei germane. La fel ca în cazul lui Charles Michel, însă, aceste critici directe au fost exprimate abia după ce acesta și-a părăsit funcția europeană.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA